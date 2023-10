AMD выпустила драйвер с поддержкой Assassin’s Creed Mirage и The Lords of the Fallen

Компания AMD выпустила свежий пакет графического драйвера Radeon Software Adrenalin 23.10.1 WHQL. В него вошла поддержка новых игр Assassin’s Creed Mirage и The Lords of the Fallen.

В состав нового программного обеспечения производитель также добавил поддержку функции Anti-Lag+ для командного шутера Counter-Strike 2. Напомним, что функция Anti-Lag+ предназначена для снижения задержки в играх и является своего рода аналогом функции NVIDIA Reflex, которая была добавлена в ту же CS2 на момент релиза игры.

Список исправленных проблем:

периодические вылеты в игре Starfield на видеокартах серии Radeon RX 7000;

периодические вылеты драйвера в игре Counter-Strike 2 при использовании сглаживания MSAA или включённом масштабировании изображения AMD FSR на видеокартах Radeon RX 7900 XTX;

исправлены проблемы с «фризами» в Counter-Strike 2;

исправлены проблемы с запуском футбольного симулятора EA Sports FC на видеокартах Radeon RX 7800 XT;

исправлены проблемы зависания и чёрного экрана при воспроизведении видеофайлов на видеокартах Radeon RX 6000;

исправлены проблемы периодических зависаний дисплея после изменения формата кодирования во время стриминга выбранных игр с использованием AMD Link.

Список известных проблем:

оверлей метрик производительности может сообщать N/A для FPS в различных играх;

периодическая рассинхронизация звука с видео при записи с помощью AMD Software: Adrenalin Edition с кодеком AV1;

возможны искажения изображения в Forza Motorsport при включённой трассировке лучей;

периодическое мерцание изображения в меню игры Total War: Pharaoh после изменения графических настроек.

Скачать драйвер Radeon Software Adrenalin 23.10.1 WHQL можно с официального сайта AMD или через приложение для управления графикой Radeon. Компания рекомендует перед установкой нового драйвера WHQL полностью удалить превью-версию драйвера Radeon, если она была установлена ранее.