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Fplus запустила производство российских принтеров и МФУ

Fplus, российский производитель электроники для корпоративного и государственного сектора, запустил под Подольском собственное производство принтеров и многофункциональных устройств (МФУ). В этом году компания планирует выпустить под собственным брендом до 65 000 таких устройств. В ассортименте пока представлено пять моделей, которые обещают укрепить позиции бренда на российском рынке офисной техники благодаря «высокому качеству и инновационным решениям».

Источник изображений: fplusimaging.arv.group

Источник изображений: fplusimaging.arv.group

Заместитель генерального директора Fplus по периферийным устройствам, Дмитрий Купцов, около года назад сообщил о разработке компанией собственной печатной технике. В качестве ориентира были выбраны технические характеристики американских МФУ Lexmark MX-431. Тут стоит отметить, что Fplus в августе 2022 года стала владельцем российского бизнеса Lexmark и привлекла к текущей разработке бывших инженеров этой компании.

Сначала компания рассматривала возможность сборки устройств на российских контрактных производствах и китайских фабриках. Однако решение о запуске собственного производства позволило Fplus полностью контролировать качество и процесс изготовления продукции, хотя часть её комплектующих производится за рубежом. В линейке представлены три модели лазерных монохромных МФУ и две модели лазерных монохромных принтеров формата А4, обладающих функциями беспроводного подключения и цветного сканирования.

Монохромный лазерный принтер F+ imaging P40dn

Монохромный лазерный принтер F+ imaging P40dn

Согласно оценкам независимого эксперта Александра Суркова в 2023 году российский рынок принтеров сократился до 1,8 млн единиц с 3 млн устройств в допандемийном 2019 году. Если ранее лидирующие позиции занимали такие бренды, как американская HP, японские Kyocera и Canon, а также Xerox и Brother, то в текущем году на первое место вышел китайский Pantum, опередив прежних лидеров. Интересно, что на шестой строчке рейтинга популярности разместился российский бренд «Катюша», собирающий свою продукцию в Китае и занявший 3,8 % рынка.

На российском рынке офисной техники выделяются несколько ведущих компаний, отмечает Оксана Дозорова, руководитель отдела печатной техники в Treolan. Среди отечественных марок это «Катюша», которая, по её словам, не только предлагает высококачественную продукцию, но и уделяет значительное внимание качеству обслуживания клиентов. В этом контексте стратегия Fplus, направленная на разработку и производство российских устройств, соответствующих современным требованиям качества и функциональности, выглядит особенно актуальной.

Многофункциональное устройство M60ade F+ imaging

Многофункциональное устройство M60ade F+ imaging

Текущий объём российского корпоративного рынка лазерных принтеров формата А4 достигает примерно 600 000–650 000 единиц техники. В 2024 году Fplus намерена выпустить минимум 50 000 устройств, способных печатать со скоростью 30–40 страниц в минуту, и ещё 15 000 устройств, работающих со скоростью 40–50 страниц в минуту. Кроме того, компания планирует расширить ассортимент, начав производство цветных принтеров уже в следующем году.

Разработка собственной конструкторской документации открывает перед Fplus перспективу внесения их продукции в реестр Минпромторга, что позволит ей получить статус отечественной. Основными потребителями продукции Fplus станут организации госсектора и крупные корпорации, что обусловлено ориентирами компании и требованиями законодательства о приоритете отечественной продукции в госзакупках. По мнению IT-директора компании HFLabs Александра Беслика, Fplus не планирует заходить на рынок B2C, где доминируют предпочтения в пользу более доступных цветных струйных принтеров, отсутствующих в линейке продуктов даже у ближайшего конкурента Fplus, компании «Катюша».

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Рубрики: Новости Hardware, интересности из мира хай-тек, принтеры, принт-серверы, сканеры, копиры, МФУ, разработка и производство электроники, российская наука и промышленность,
Теги: fplus, принтеры, мфу, сканеры, производство
fplus, принтеры, мфу, сканеры, производство
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