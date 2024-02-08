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Средневековая тактика Inkulinati выйдет из раннего доступа спустя «700 лет разработки» — дата релиза и новый трейлер

Издательство Daedalic Entertainment и разработчики из польской студии Yaza Games раскрыли дату выхода релизной версии своей средневековой пошаговой стратегии Inkulinati. Анонс сопровождался новым трейлером.

Источник изображения: Steam (○∘°｡○°◦)

Источник изображения: Steam (○∘°｡○°◦)

Напомним, ранний доступ Inkulinati стартовал 31 января 2023 года на PC и Xbox (в том числе в Game Pass). С тех пор разработчики выпустили четыре крупных обновления (последнее вышло в декабре) и отказались от планов на онлайн-мультиплеер.

Как стало известно, релизная версия Inkulinati выйдет 22 февраля на PC (Steam, EGS, GOG, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch, а также в Game Pass (PC и Xbox).

События Inkulinati разворачиваются на страницах средневекового манускрипта, который рыцарь, монахиня и другие мастера пера решили использовать в качестве арены для своих чернильных баталий с участием нарисованных чудовищ.

Как отмечают в Daedalic Entertainment, Inkulinati выходит спустя «700 лет разработки». Первыми за игру якобы взялись средневековые монахи, со скуки начавшие рисовать на полях страниц рукописей глупых существ из сказок и повседневной жизни.

Кого только не встретишь на страницах древних манускриптов (источник изображения: Daedalic Entertainment)

Кого только не встретишь на страницах древних манускриптов (источник изображения: Daedalic Entertainment)

По словам разработчиков, они усердно трудились, чтобы за время раннего доступа превратить Inkulinati в увлекательный и отполированный опыт: оттачивали механики, добавляли новый контент, улучшали графику и устраняли баги.

К релизу Inkulinati подходит с одиночным режимом приключения, локальными дуэлями (работает и через Steam Remote Play) и более 50 юнитами со специальными умениями: котами-епископами, кроликами-мечниками, ослами-бардами и так далее.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Стратегия, Анонс, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: inkulinati, yaza games, daedalic entertainment, стратегия
inkulinati, yaza games, daedalic entertainment, стратегия
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