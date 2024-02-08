Средневековая тактика Inkulinati выйдет из раннего доступа спустя «700 лет разработки» — дата релиза и новый трейлер

Издательство Daedalic Entertainment и разработчики из польской студии Yaza Games раскрыли дату выхода релизной версии своей средневековой пошаговой стратегии Inkulinati. Анонс сопровождался новым трейлером.

Напомним, ранний доступ Inkulinati стартовал 31 января 2023 года на PC и Xbox (в том числе в Game Pass). С тех пор разработчики выпустили четыре крупных обновления (последнее вышло в декабре) и отказались от планов на онлайн-мультиплеер.

Как стало известно, релизная версия Inkulinati выйдет 22 февраля на PC (Steam, EGS, GOG, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch, а также в Game Pass (PC и Xbox).

События Inkulinati разворачиваются на страницах средневекового манускрипта, который рыцарь, монахиня и другие мастера пера решили использовать в качестве арены для своих чернильных баталий с участием нарисованных чудовищ.

Как отмечают в Daedalic Entertainment, Inkulinati выходит спустя «700 лет разработки». Первыми за игру якобы взялись средневековые монахи, со скуки начавшие рисовать на полях страниц рукописей глупых существ из сказок и повседневной жизни.

По словам разработчиков, они усердно трудились, чтобы за время раннего доступа превратить Inkulinati в увлекательный и отполированный опыт: оттачивали механики, добавляли новый контент, улучшали графику и устраняли баги.

К релизу Inkulinati подходит с одиночным режимом приключения, локальными дуэлями (работает и через Steam Remote Play) и более 50 юнитами со специальными умениями: котами-епископами, кроликами-мечниками, ослами-бардами и так далее.