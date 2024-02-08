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На iOS и Android скоро выйдет Loop Hero — роглайт во вневременной петле от российских разработчиков

Французское издательство Playdigious сообщило о скором расширении платформенной географии приключенческого роглайта Loop Hero от российской студии Four Quarters. Анонс сопровождался знакомым трейлером.

Источник изображения: Devolver Digital

Источник изображения: Devolver Digital

Как стало известно, 30 апреля текущего года Loop Hero поступит в продажу для мобильных устройств на базе iOS (App Store) и Android (Play Маркет). Первая глава будет доступна бесплатно.

Сообщается, что мобильная версия Loop Hero получит полноценное сенсорное управление, совместимость с MFi-контроллерами, поддержку достижений и облачных сохранений.

Что касается анонсирующего трейлера (он прикреплён ниже), то знакомым он может показаться потому, что точно такой же анимированный ролик использовался для продвижения Switch-версии Loop Hero в 2021 году.

По сюжету Loop Hero злой Лич заточил мир во вневременную петлю, и всех его обитателей поглотил нескончаемый хаос. Игрокам предстоит разорвать цикл с помощью колоды загадочных карт.

Растущая колода позволит размещать врагов, здания и элементы ландшафта на пути героя. Во время забегов можно добыть могучие трофеи, разблокировать новые классы, карты и бонусы, а также расширить лагерь выживших, предоставляющих апгрейды.

Loop Hero дебютировала в марте 2021 года на PC (Steam, GOG, EGS), в декабре вышла на Nintendo Switch, а в апреле 2023-го появилась в Game Pass (PC и Xbox). В разработке до сих пор находится контентное обновление для игры.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Стратегия, Анонс, Игры для Android, Игры для iOS, Xbox, Nintendo,
Теги: loop hero, four quarters, devolver digital, тактика, роглайк
loop hero, four quarters, devolver digital, тактика, роглайк
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