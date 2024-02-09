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В США возник дефицит видеокарт GeForce RTX 4080 Super

В магазинах США наблюдается нехватка видеокарт GeForce RTX 4080 Super, пишет портал VideoCardz. Ускоритель с рекомендованной стоимостью $999, что ниже стартовой цены обычной модели RTX 4080, оказался востребованным среди геймеров. Как пишет источник, в большинстве магазинов карту невозможно заказать онлайн.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

У ряда ретейлеров, включая BestBuy и MicroCenter, ещё остался некоторый запас видеокарт GeForce RTX 4080 Super по рекомендованной цене. В частности, BestBuy реализует эталонную версию RTX 4080 Super Founders Edition от NVIDIA. Однако купить эти карты онлайн невозможно, за ними нужно идти в ближайший физический магазин. Самая же доступная версия RTX 4080 Super, которую всё ещё можно приобрети онлайн, предлагается за $1123.

По данным VideoCardz, у ретейлера B&H Photo Video, а также в фирменных магазинах ASUS, MSI и Zotac карты отсутствуют. У Newegg самая доступная RTX 4080 Super предлагается за $1149. Других версий нет в наличии.

Ограниченная доступность RTX 4080 Super на момент запуска может быть связана с малыми запасами обычной RTX 4080 в течение последних недель. Напомним, что RTX 4080 Super полностью заменит обычную модель в продаже.

Сейчас RTX 4080 Super по рекомендованной цене $999 нет ни у одного крупного американского ретейлера и партнёра NVIDIA. Ситуация на европейских рынках, с другой стороны, выглядит более оптимистичной. Несколько магазинов предлагают RTX 4080 Super по цене €1109.

Источник изображения: Geizhals

Источник изображения: Geizhals

Как пишет VideoCardz, проблем с запасами видеокарт RTX 4070 Super и RTX 4070 Ti Super у продавцов не наблюдается.

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Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: geforce rtx 4080 super, видеокарта, дефицит
geforce rtx 4080 super, видеокарта, дефицит
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