Жажда наживы американских инвесторов помогла полупроводниковой и ИИ-отрасли Китая, считает Конгресс США

Вашингтон приложил значительные усилия, чтобы сдержать развитие полупроводниковой промышленности Китая и лишить страну инструментов для разработки передовых моделей искусственного интеллекта. Вину за недостаточную эффективность этих мер Конгресс США возложил на американских инвесторов.

Специальный комитет Палаты представителей, занимающийся расследованием деятельности Коммунистической партии Китая, накануне сообщил, что венчурные фонды GGV Capital, GSR Ventures, Qualcomm Ventures, Sequoia Capital и Walden International инвестировали миллиарды долларов в китайские предприятия, работающие в области полупроводников и ИИ.

В частности, $1,9 млрд были выделены специализирующимся на ИИ компаниям Megvii, Intellifusion, SenseTime, DeepGlint и Yitu, внесённым в американские чёрные списки. Ещё не менее $1,2 млрд было вложено в 150 китайских полупроводниковых предприятий — Walden, в частности, на ранних этапах оказывала поддержку Semiconductor Manufacturing International Co. (SMIC), крупнейшему в стране производителю чипов. Walden связали с инвестиционными вливаниями в размере $125 млн в саму SMIC, а также её дочерние компании — SJSemi и Galaxy Core.

Американские инвесторы оказывают и нематериальную поддержку китайским компаниям, предлагая им консультационные услуги, помощь в привлечении кадров и деятельности на рынке. Председатель совета директоров Walden Лип-Бу Тань (Lip-Bu Tan) ранее занимал должность генерального директора Cadence Design Systems — эта американская компания разрабатывает ПО для автоматизации проектирования электроники, и китайские компании, включая Huawei, пытаются его воспроизвести. Тань и его партнёры в Walden занимали места в советах директоров SMIC и Advanced Micro-Fabrication Equipment Co. (AMEC), координируя их возможности и поддерживая их своими экспертными знаниями, утверждают в Конгрессе США.

Введённые Вашингтоном санкции ограничивают экспорт американских полупроводниковых технологий и ИИ-ускорителей в Китай и запрещают американским компаниям инвестировать в китайские технологии, которые могут иметь применение в военной сфере. Из-за этого многие венчурные фонды вывели свои китайские подразделения вовне — данный шаг парламентарии оценили положительно, но отметили, что для остановки притока американских денег в Китай этого может быть недостаточно.

Хотя комитету Конгресса удалось связать американское финансирование с китайскими концернами в отраслях ИИ и полупроводников, крупные инвестиции были сделаны ещё до введения санкций, то есть на тот момент они были законными. Кроме того, средства обычно инвестируются ещё на стадии стартапа, когда трудно предсказать особенности дальнейшего развития компании. Авторы доклада предлагают ужесточить контроль и наложить запреты на американские вложения в критически важные технологии в Китае, расширив ограничительные меры на компании, входящие в те или иные чёрные списки Вашингтона.