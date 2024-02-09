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Илон Маск хочет отказаться от мобильной связи

Илон Маск (Elon Musk) сообщил, что через несколько месяцев он планирует отказаться от своего телефонного номера, а для текстовой, аудио- и видеосвязи будет использовать возможности соцсети X. Об этом бизнесмен заявил на самой платформе.

Источник изображений: twitter.com/elonmusk

Источник изображений: twitter.com/elonmusk

Ещё до закрытия сделки по покупке соцсети X (тогда Twitter) Маск рассказывал, что планирует превратить платформу микроблогов в суперприложение по образцу китайского WeChat. Уже год спустя функции аудио- и видеосвязи появились в версии приложения для iOS, а недавно эти возможности открылись и для пользователей Android. Тестирование этих функций проводилось с лета.

Чтобы пользоваться голосовой связью и видеозвонками в соцсети X, необходимо включить эту функцию в настройках. Там же можно указать, от кого могут поступать звонки: доступен выбор между всеми пользователями платформы, подписчиками и контактами из адресной книги. Для установки связи с пользователем требуется открыть переписку с ним и в правом верхнем углу окна выбрать формат общения — голосом или через видеосвязь.

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Рубрики: Новости Software, Социальные сети,
Теги: илон маск, twitter, мобильная связь
илон маск, twitter, мобильная связь
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