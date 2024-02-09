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«Мы стремимся к совершенству»: в финансовом отчёте Take-Two углядели намёк на перенос релиза GTA VI

Издательство Take-Two Interactive в рамках своего отчёта за третий квартал текущего финансового года не уточнило сроки релиза криминального боевика Grand Theft Auto VI, однако предоставило другие сведения, которые могут на них намекать.

Источник изображения: Rockstar Games

Источник изображения: Rockstar Games

В майском и августовском отчётах Take-Two прогнозировала, что объём выручки за 2025 финансовый год (с апреля 2024-го по март 2025-го) достигнет рекордных $8 млрд, тогда как обычно за 12 месяцев компания зарабатывает в районе $3 млрд.

Предполагалось, что к столь серьёзному увеличению показателей Take-Two может привести только GTA VI. Игра официально заявлена на 2025 год, поэтому допускалось, что релиз состоится до конца марта.

GTA VI всё ещё запланирована на 2025 календарный год (источник изображения: Take-Two Interactive)

GTA VI всё ещё запланирована на 2025 календарный год (источник изображения: Take-Two Interactive)

В новом отчёте, однако, Take-Two пересмотрела прогноз на 2025 финансовый год: теперь по его итогам компания рассчитывает на выручку в районе $7 млрд (с ростом в 2026-м), что связано с «изменениями в графике релизов».

«Мы стремимся к совершенству. Когда мы поймём, что всё оптимизировали, тогда и настанет время релиза», — сказал насчёт GTA VI генеральный директор Take-Two Штраус Зельник (Strauss Zelnick).

Источник изображения: Rockstar Games

Источник изображения: Rockstar Games

Аналитики Wedbush Securities полагают, что столь значительное снижение прогноза свидетельствует лишь об одном: GTA VI была перенесена на 2026 финансовый год, то есть раньше апреля 2025-го не выйдет.

GTA VI пока подтверждена только для PS5, Xbox Series X и S. О том, почему Rockstar Games не спешит выпускать ПК-версию игры, в декабре рассказал бывший аниматор студии Майк Йорк (Mike York).

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Рубрики: Новости Software, игры, Боевик, Xbox, PlayStation,
Теги: grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
grand theft auto vi, gta vi, rockstar games, take-two interactive, экшен
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