«Мы стремимся к совершенству»: в финансовом отчёте Take-Two углядели намёк на перенос релиза GTA VI

Издательство Take-Two Interactive в рамках своего отчёта за третий квартал текущего финансового года не уточнило сроки релиза криминального боевика Grand Theft Auto VI, однако предоставило другие сведения, которые могут на них намекать.

В майском и августовском отчётах Take-Two прогнозировала, что объём выручки за 2025 финансовый год (с апреля 2024-го по март 2025-го) достигнет рекордных $8 млрд, тогда как обычно за 12 месяцев компания зарабатывает в районе $3 млрд.

Предполагалось, что к столь серьёзному увеличению показателей Take-Two может привести только GTA VI. Игра официально заявлена на 2025 год, поэтому допускалось, что релиз состоится до конца марта.

В новом отчёте, однако, Take-Two пересмотрела прогноз на 2025 финансовый год: теперь по его итогам компания рассчитывает на выручку в районе $7 млрд (с ростом в 2026-м), что связано с «изменениями в графике релизов».

«Мы стремимся к совершенству. Когда мы поймём, что всё оптимизировали, тогда и настанет время релиза», — сказал насчёт GTA VI генеральный директор Take-Two Штраус Зельник (Strauss Zelnick).

Аналитики Wedbush Securities полагают, что столь значительное снижение прогноза свидетельствует лишь об одном: GTA VI была перенесена на 2026 финансовый год, то есть раньше апреля 2025-го не выйдет.

GTA VI пока подтверждена только для PS5, Xbox Series X и S. О том, почему Rockstar Games не спешит выпускать ПК-версию игры, в декабре рассказал бывший аниматор студии Майк Йорк (Mike York).