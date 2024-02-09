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Космический корабль Crew Dragon с коммерческими туристами благополучно приводнился на Земле

Четыре космических туриста, которые провели почти три недели на Международной космической станции (МКС) вернулись на Землю на корабле Crew Dragon. Эта миссия стала уже третьим полностью коммерческим полётом, выполненным SpaceX и Axiom Space по контракту с NASA. SpaceX в социальной сети X поздравила участников экспедиции: «Приземление Dragon подтверждено. Добро пожаловать на Землю!».

Источник изображений: SpaceX

Источник изображений: SpaceX

Космический корабль Crew Dragon стартовал с космодрома космического центра NASA имени Кеннеди во Флориде 19 января в 00:49 по московскому времени. 7 февраля корабль отстыковался от МКС. 9 февраля примерно в 16:30 по московскому времени космический аппарат успешно приводнился в Атлантическом океане вблизи побережья Флориды. Компания Axiom Space вела прямую трансляцию процесса возвращения экипажа Ax-3 с МКС на Землю.

Командиром третьей туристической миссии стал бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа (Michael Eladio López-Alegría). В состав интернационального экипажа также вошли итальянский астронавт Вальтер Вилладеи (Walter Villadei), шведский лётчик-испытатель и астронавт Маркус Вандт (Marcus Wandt), а также военный и гражданский лётчик и инженер Альпер Гезеравджы (Alper Gezeravcı), который стал первым гражданином Турции, побывавшим в космосе.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: crew dragon, spacex, axiom space, туризм
crew dragon, spacex, axiom space, туризм
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