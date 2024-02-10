Индекс S&P 500 впервые в истории закрылся выше 5000 пунктов — всё благодаря техногигантам

Индекс S&P 500 в минувшую пятницу впервые в истории закрылся выше уровня 5000 — инвесторов вдохновили сильный экономический рост, положительные финансовые отчёты компаний, продолжение бума искусственного интеллекта, а также ожидаемое снижение ключевой ставки ФРС. Впервые индекс взял эту отметку в четверг, передаёт CNN.

S&P 500 потребовался почти 41 год, чтобы достичь первой важной отметки в 1000 пунктов — это произошло 2 февраля 1998 года, напомнил старший аналитик S&P Dow Jones Indices Говард Сильверблатт (Howard Silverblatt). Предыдущий важный рубеж в 4000 пунктов индекс преодолел 1 апреля 2021 года, когда ФРС снизила ставку почти до нуля, правительство США начало вкачивать стимулирующие средства в экономику, а вакцина от коронавируса усилила оптимизм в отношении постпандемийного экономического роста. 19 января базовый индекс впервые за два года обновил собственный рекорд, превысив на закрытии предыдущий максимум в 4796,56 пункта, достигнутый 3 января 2022 года.

Установка S&P 500 нового максимума в январе в 75 % случаев означает, что следующий рекорд будет поставлен в феврале. Когда новые рекорды приходятся на оба месяца, индекс генерирует среднюю доходность около 16 % и заканчивает год с ростом в 88 % случаев, указал аналитик Сэм Стовалл (Sam Stovall) из CFRA Research. В 2023 году индекс вырос на 24 % — среди инвесторов установились оптимистические настроения по поводу снижения инфляции без экономического спада. За этот год его рост уже составил 5,4 %.

Большая часть роста S&P 500 пришлась на «Великолепную семёрку»: NVIDIA, Microsoft, Meta✴ Platforms, Amazon, Apple, Alphabet и Tesla. В январе NVIDIA, Microsoft, Meta✴ Platforms и Alphabet несколько раз закрывались на рекордных уровнях. Доходность акций «Великолепной семёрки» в минувшем году составила 62 % от общей доходности эталонного индекса, которая достигла 26 %, добавил Сильверблатт.