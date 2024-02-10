Сегодня 11 февраля 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты Gigabyte усилила печатные платы GeForce ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Gigabyte усилила печатные платы GeForce RTX 40-й серии, чтобы они не ломались под собственным весом

Компания Gigabyte усилила структуру печатных плат своих видеокарт GeForce RTX 4080 и 4090, а также новых моделей серии RTX 40 Super. В прошлом году некоторые владельцы карт GeForce RTX 30-й серии от Gigabyte столкнулись с проблемой растрескивания печатных плат в месте фиксатора, который удерживает ускоритель в разъёме PCIe.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Печатные платы видеокарт состоят из множества слоёв, в каждом из которых проходят контактные дорожки. Даже незначительный изгиб печатной платы может приводить к их нарушению. Хотя починить повреждённые печатные платы возможно, это требует работы специалистов ремонтных центров. При этом сам по себе ремонт видеокарт в таких случаях недешёвый.

Как пишет портал VideoCardz, проблема растрескивания печатных плат наблюдалась и у первых вариантов видеокарт GeForce RTX 40-й серии. Микротрещины возникали в месте расположения фиксатора, который удерживает ускоритель в разъёме PCIe. Повреждения могут происходить не только в результате монтажа и демонтажа видеокарт пользователем, но даже просто под собственным весом видеокарты.

Трещины на печатных платах видеокарт, попавших в ремонтные центры по гарантии. Источник изображения: Louis Rossmann/eBay

Трещины на печатных платах видеокарт, попавших в ремонтные центры по гарантии. Источник изображения: Louis Rossmann/eBay

Важно отметить, что проблема с трескающимися печатными платами наблюдалась не только у видеокарт Gigabyte, но также и у ускорителей других производителей. Однако Gigabyte попала в сферу внимания просто потому, что она оказалась одним из первых производителей, у которого стали наблюдаться такие проблемы. Более того, известны случаи, когда владельцам таких карт отказывали в гарантийном ремонте, списывая это на неправильную эксплуатацию продукта самим пользователем.

Один из пользователей Reddit обратил внимание, что в печатных платах видеокарт RTX 4080 и 4090 серии Gaming новой версии 1.1 пространство рядом с фиксатором, который удерживает ускоритель в разъёме PCIe, усилено дополнительным слоем текстолита.

Печатная плата видеокарт GeForce RTX 40-й серии версии 1.1 от Gigabyte: Источник изображения: Reddit

Печатная плата видеокарт GeForce RTX 40-й серии версии 1.1 от Gigabyte: Источник изображений: Reddit

Обновление плат коснулось не только ранее выпущенных моделей Gaming, но также и новейших карт Super.

Печатная плата Gigabyte GeForce RTX 4080 Gaming версии 1.0

Печатная плата Gigabyte GeForce RTX 4080 Gaming версии 1.0

Печатная плата Gigabyte GeForce RTX 4080 Gaming Super версии 1.1

Печатная плата Gigabyte GeForce RTX 4080 Gaming Super версии 1.1

Как можно заметить, в моделях Super (второе изображение) вообще используется другая печатная плата по сравнению с предшественниками. Она стала длиннее. Однако у новой платы вырез для фиксатора PCIe стал значительно меньше, что в свою очередь должно существенно снизить риск появления трещины в этом месте.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
В США возник дефицит видеокарт GeForce RTX 4080 Super
Вышел обзор урезанной GeForce RTX 3050 с 6 Гбайт памяти — лучше купите Radeon RX 6600
Наныли: обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER
Sapphire представила модификацию Radeon RX 6750 GRE, которая на 50 % быстрее RTX 4060 при той же цене
MSI представила чёрно-красную GeForce RTX 4070 Super Gaming X Slim MLG с девушкой-драконом
Gigabyte обеспечила GeForce RTX 4070 Super Aorus Master огромным запасом мощности — она всего на 3 % медленнее RTX 4070 Ti
Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: gigabyte, дефект, видеокарты, geforce rtx 4000 super
gigabyte, дефект, видеокарты, geforce rtx 4000 super
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Эксперты подтвердили прорыв в термоядерном синтезе, достигнутый учёными США 43
Наныли: обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 36
«Яндекс Маркет» выпустил свои дебютные ноутбуки Lunnen 36
У перспективного российского электромобиля «Атом» изменился дизайн — ради аэродинамики и снижения шума 24

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Tekken 8 — король трёхмерных файтингов вернулся. Рецензия 20 мин.
Team Spirit прошла в финал IEM Katowice 2024 2 ч.
Ubisoft притормозит работу с виртуальной реальностью из-за слабых продаж Assassin’s Creed Nexus VR 7 ч.
Microsoft повысит удобство ИИ-помощника Copilot в Windows 11 12 ч.
Годовая выручка OpenAI выросла до $2 млрд, но компания тратит больше 13 ч.
Новая статья: Like a Dragon: Infinite Wealth — путёвка в рай. Рецензия 10-02 00:01
В коде обновлённой Counter-Strike 2 нашли следы двух будущих игр Valve — как минимум одна из них связана с Half-Life 09-02 23:18
В Windows 11 обновится интерфейс панели «Управление цветом» — он станет более современным, простым и понятным 09-02 22:26
«Любовь витает в воздухе Фейруна»: Larian анонсировала «внушительный» шестой патч для Baldur’s Gate 3 09-02 21:44
Кодзима объяснил, что заставило его взяться за шпионский боевик Physint в духе Metal Gear Solid — страх смерти и просьбы фанатов 09-02 20:48
Gigabyte усилила печатные платы GeForce RTX 40-й серии, чтобы они не ломались под собственным весом 2 ч.
Учёные создали ультратонкие кремниевые солнечные панели для авиации, космоса и носимой электроники 4 ч.
C3 Solutions стала официальным поставщиком решений для дата-центров «Ростелеком-ЦОД» 4 ч.
Облачный провайдер Vultr запустил платформу CDN 4 ч.
Cisco намерена значительно сократить штат 4 ч.
Опубликованы результаты тестирования рабочей станции на базе NVIDIA GH200 4 ч.
Анонсирован мини-ПК MSI Cubi N ADL с энергоэффективным чипом Intel N100 6 ч.
Слухи: Huawei работает над VR-гарнитурой вдвое легче и дешевле Apple Vision Pro 7 ч.
Индекс S&P 500 впервые в истории закрылся выше 5000 пунктов — всё благодаря техногигантам 8 ч.
NASA представило неизвестные ранее фотографии спутников Сатурна 8 ч.