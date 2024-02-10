Gigabyte усилила печатные платы GeForce RTX 40-й серии, чтобы они не ломались под собственным весом

Компания Gigabyte усилила структуру печатных плат своих видеокарт GeForce RTX 4080 и 4090, а также новых моделей серии RTX 40 Super. В прошлом году некоторые владельцы карт GeForce RTX 30-й серии от Gigabyte столкнулись с проблемой растрескивания печатных плат в месте фиксатора, который удерживает ускоритель в разъёме PCIe.

Печатные платы видеокарт состоят из множества слоёв, в каждом из которых проходят контактные дорожки. Даже незначительный изгиб печатной платы может приводить к их нарушению. Хотя починить повреждённые печатные платы возможно, это требует работы специалистов ремонтных центров. При этом сам по себе ремонт видеокарт в таких случаях недешёвый.

Как пишет портал VideoCardz, проблема растрескивания печатных плат наблюдалась и у первых вариантов видеокарт GeForce RTX 40-й серии. Микротрещины возникали в месте расположения фиксатора, который удерживает ускоритель в разъёме PCIe. Повреждения могут происходить не только в результате монтажа и демонтажа видеокарт пользователем, но даже просто под собственным весом видеокарты.

Важно отметить, что проблема с трескающимися печатными платами наблюдалась не только у видеокарт Gigabyte, но также и у ускорителей других производителей. Однако Gigabyte попала в сферу внимания просто потому, что она оказалась одним из первых производителей, у которого стали наблюдаться такие проблемы. Более того, известны случаи, когда владельцам таких карт отказывали в гарантийном ремонте, списывая это на неправильную эксплуатацию продукта самим пользователем.

Один из пользователей Reddit обратил внимание, что в печатных платах видеокарт RTX 4080 и 4090 серии Gaming новой версии 1.1 пространство рядом с фиксатором, который удерживает ускоритель в разъёме PCIe, усилено дополнительным слоем текстолита.

Обновление плат коснулось не только ранее выпущенных моделей Gaming, но также и новейших карт Super.

Как можно заметить, в моделях Super (второе изображение) вообще используется другая печатная плата по сравнению с предшественниками. Она стала длиннее. Однако у новой платы вырез для фиксатора PCIe стал значительно меньше, что в свою очередь должно существенно снизить риск появления трещины в этом месте.