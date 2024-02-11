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Глава AMD обладает благосостоянием более $1,1 млрд за счёт успеха компании на рынке

Акции AMD, которая долгие годы могла претендовать примерно на десятую долю процессорного рынка, уже давно обходят по курсовой стоимости акции конкурирующей Intel, а потому получающая вознаграждение ими глава компании Лиза Су (Lisa Su) постепенно увеличивает своё личное благосостояние. По оценкам Forbes, оно сейчас превышает $1,1 млрд.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Для Лизы Су подобная история успеха важна в том смысле, что она в статусе генерального директора компании принимала бизнес AMD почти десять лет назад в куда более плачевном состоянии: до 2016 года курс акций компании колебался между $2 и $4. Уходящую неделю он завершил на отметке $172,48 за штуку, укрепившись за предыдущие 12 месяцев более чем в два раза. По оценкам Forbes, Лиза Су владеет примерно $700 млн в форме акций компании, и с 2016 года продала их на общую сумму $400 млн. Впрочем, сумма в $1,1 млрд является лишь грубой оценкой её благосостояния, ведь получаемые в AMD за работу средства она могла инвестировать с определённой доходностью, да и должность члена совета директоров Cisco могла приносить ей определённый доход.

Конкурирующая NVIDIA демонстрирует куда более впечатляющую динамику курса акций, да и стоявший у истоков компании генеральный директор Дженсен Хуанг (Jensen Huang) сосредоточил в своих руках куда более дорогие активы. В ноябре прошлого года его благосостояние оценивалось в $40 млрд, но теперь оно перешагнуло далеко за рубеж $60 млрд. История успеха Лизы Су ценна тем, что она смогла вывести из кризиса компанию, которую возглавила около десяти лет назад, и в этом смысле её попадание на 26-е место в списке американских женщин-миллиардеров, которые «начинали с нуля», является важным личным достижением.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, рынок IT, видеокарты, финансовые новости и аналитика, разработка и производство электроники,
Теги: amd, лиза су, финансы, аналитика, forbes
amd, лиза су, финансы, аналитика, forbes
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