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Гибридный ускоритель NVIDIA GH200 можно купить в составе рабочей станции за $41 500

Формально объединяющий на одной плате ускоритель NVIDIA GH200 предназначается для серверного применения, но в интернет-магазине GPTshop можно приобрести рабочую станцию на его основе, которая использует операционную систему Ubuntu. Экзотическая рабочая станция оценивается минимум в $41 500, поскольку подобные ускорители сами по себе являются дорогостоящими компонентами.

Источник изображений: GPTshop

Источник изображений: GPTshop

Напомним, что ускоритель GH200 сочетает центральный процессор Grace с архитектурой Arm с 72 ядрами, он поддерживает до 480 Гбайт памяти типа LPDDR5X. По соседству на плате расположился графический процессор H200, который имеет площадь кристалла 814 мм2 и содержит 16 896 ядер CUDA, используемых для ускорения вычислений. Указанный интернет-магазин позволяет выбирать между модификацией ускорителя как с памятью HBM3, так и более новой версией с памятью типа HBM3E, которая ещё и предлагается в большем объёме.

Судя по фотографиям рабочей станции, сделанным в интерьере частного дома, система охлаждения этого необычного вычислительного решения строится на вентиляторах Noctua, которые напиханы буквально во все доступные посадочные места. В качестве опций рабочую станцию можно оснастить сетевыми платами Bluefield-3 и ConnectX-7, твердотельными накопителями объёмом до 8 Тбайт, а также жёсткими дисками объёмом до 30 Тбайт. Внутри системного блока может прописаться даже видеокарта GeForce RTX 4060, если пользователю потребуется работать с графикой на более серьёзном уровне. Впрочем, поскольку в качестве операционной системы может использоваться только Ubuntu, рассчитывать на игровое применение такой рабочей станции просто бессмысленно, учитывая концентрацию вычислительных ресурсов именно на стороне NVIDIA GH200.

В принципе, для определённых условий покупка такой рабочей станции примерно за $50 000 может считаться выгодной сделкой, если учесть, что ускоритель NVIDIA H100 предыдущего поколения сам по себе стоит $40 000. Клиенты GPTshop за чуть большие деньги просто получают готовую систему с более высокой производительностью.

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Рубрики: Новости Hardware, процессоры, серверы, кластеры, суперкомпьютеры, промышленные и многопроцессорные компьютеры, видеокарты, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: nvidia, gh200, grace hopper, рабочая станция, искусственный интеллект
nvidia, gh200, grace hopper, рабочая станция, искусственный интеллект
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