NVIDIA перегнала по стоимости все китайские компании вместе взятые

Последнее время NVIDIA росла ошеломляющими темпами и в конечном счёте стоимость американской компании достигла уровня всего фондового рынка Китая. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на исследование Майкла Харнетта (Michael Harnett), главного инвестиционного стратега Bank of America.

В сообщении сказано, что за последние два месяца стоимость NVIDIA выросла на $600 млрд. За счёт этого капитализация компании достигла $1,7 трлн, что соответствует суммарной стоимости всех компаний, зарегистрированных на Гонконгской фондовой бирже. Рыночная капитализация производителя микросхем выросла почти в четыре раза с начала прошлого года. При этом стоимость акций NVIDIA подскочила на 239 % в 2023 году, а в нынешнем году увеличилась ещё на 41 %. За счёт этого NVIDIA переместилась на пятое место в рейтинге самых дорогих публичных компаний США.

Тем временем экономический кризис в Китае привёл к падению акций крупных технологических компаний. Слабый экономический рост и продолжительный кризис на рынке недвижимости также оказали давление на рынок. На этом фоне технологический биржевой индекс Hang Seng упал в цене на 26 % в прошлом году и на 8 % в годы нынешнем.