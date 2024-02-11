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NVIDIA перегнала по стоимости все китайские компании вместе взятые

Последнее время NVIDIA росла ошеломляющими темпами и в конечном счёте стоимость американской компании достигла уровня всего фондового рынка Китая. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на исследование Майкла Харнетта (Michael Harnett), главного инвестиционного стратега Bank of America.

Источник изображений: PIX1861 / Pixabay

Источник изображений: PIX1861 / Pixabay

В сообщении сказано, что за последние два месяца стоимость NVIDIA выросла на $600 млрд. За счёт этого капитализация компании достигла $1,7 трлн, что соответствует суммарной стоимости всех компаний, зарегистрированных на Гонконгской фондовой бирже. Рыночная капитализация производителя микросхем выросла почти в четыре раза с начала прошлого года. При этом стоимость акций NVIDIA подскочила на 239 % в 2023 году, а в нынешнем году увеличилась ещё на 41 %. За счёт этого NVIDIA переместилась на пятое место в рейтинге самых дорогих публичных компаний США.

Тем временем экономический кризис в Китае привёл к падению акций крупных технологических компаний. Слабый экономический рост и продолжительный кризис на рынке недвижимости также оказали давление на рынок. На этом фоне технологический биржевой индекс Hang Seng упал в цене на 26 % в прошлом году и на 8 % в годы нынешнем.

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Рубрики: Новости Hardware, финансовые новости и аналитика,
Теги: nvidia, капитализация, биржа
nvidia, капитализация, биржа
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