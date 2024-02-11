Продажи шутера Helldivers 2 перевалили за 1 млн копий всего за три дня после выхода

Продажи кооперативного шутера Helldivers 2 от Sony Interactive Entertainment превысили один миллион копий. Об этом сообщил Йохан Пилестедт (Johan Pliestedt), генеральный директор студии Arrowhead, у себя в микроблоге.

Авторам Helldivers 2 удалось достичь такого показателя по продажам всего за три дня после релиза, который состоялся 8 февраля на PC и PlayStation. Отвечая на вопрос пользователя, Йохан Пилестедт дал понять, что на каждую из целевых платформ приходится примерно половина продаж.

Helldivers 2 продолжает удерживать первое место в чарте продаж Steam, где обосновался ещё 8 февраля. По данным сервиса SteamDB, на момент публикации данного материала в шутере находилось 119 тыс. игроков при суточном пиковом показателе в 155 926 человек (новый рекорд).

Проект от Arrowhead предлагает игрокам принять участие в сражении за свободу по всему космосу в составе отряда из четырёх Адских Десантников. Глава студии недавно признался, что на создание Helldivers 2 ушло 7 лет, 11 месяцев и 26 дней.