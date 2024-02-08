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Helldivers 2 вышла в топ продаж Steam, несмотря на «жёлтый» рейтинг — шутер громят за баги, микроплатежи и руткит-античит

Сегодня на ПК и PlayStation 5 состоялся релиз кооперативного шутера Helldivers 2 от Arrowhead Game Studios, известной по ролевому экшену Magicka. В Steam игра вырвалась на первое место чарта продаж, несмотря на «смешанные» отзывы пользователей.

Источник изображения: Steam (HeavwoGuy)

Источник изображения: Steam (HeavwoGuy)

В США и некоторых других регионах Helldivers 2 возглавила топ продаж ещё до релиза, опередив Counter-Strike 2 и Palworld. В течение нескольких часов после выхода шутер находился на вершине глобального чарта, после чего уступил лидерство PUBG: Battlegrounds. Онлайн стремительно растёт — на момент подготовки этой заметки пик составлял 59 948 пользователей.

Источник изображения: mp1st.com

Источник изображения: mp1st.com

Helldivers 2 стартовала в магазине Valve с «жёлтым» рейтингом (51 % на основании 1607 рецензий). В отрицательных обзорах чаще всего жалуются на технические проблемы (ошибки подключения, неработающую систему подбора игроков, оптимизацию, баги и вылеты) и недоработки интерфейса, однако есть и другие претензии.

В частности, многих возмутило наличие уже на старте платного боевого пропуска и встроенного магазина. Значительная часть предметов (причём не косметических) в игре, оценённой в $40, открывается за премиальную валюту, которую можно купить за реальные деньги или заработать выполнением различных задач. «Сделать часть оружия доступной только через [премиумный магазин] — это худший способ разблокировки, который только можно было придумать», — посетовал Tigertatt. Стоит учесть, что выручка от микроплатежей учитывается в общих доходах игры, на которых основывается её позиция в чарте продаж.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam

Особое недовольство пользователей вызвала встроенная система nProtect GameGuard — «самый дешёвый и наименее безопасный» на рынке руткит-античит, способный прерывать работу приложений, установку оборудования, следить за содержимым оперативной памяти и снижать производительность системы. Вдобавок часть покупателей пожаловалась на вылеты из-за ошибок в работе руткита.

В то же время игроки отмечают множество улучшений и новшеств по сравнению с первой частью, динамичный геймплей, приятную стрельбу, увлекательный кооператив, достойную графику и большой потенциал в целом. Некоторые называют Helldivers 2 одним из лучших релизов 2024 года.

Рецензии СМИ начнут появляться позже — из-за необходимости оценить кооперативный геймплей журналистам пришлось дожидаться публичного релиза и начинать играть одновременно со всеми.

В Helldivers 2 игроки сражаются за свободу по всему космосу в составе отряда из четырёх Адских Десантников. Уничтожать цели можно как в открытом бою, используя широкий арсенал оружия, так и незаметно подбираясь к противникам. В сражениях применяются стратагемы — особые средства защиты и нападения, которые вызываются на поле боя комбинациями клавиш. Как и в оригинале, совместные действия осложняет механика дружественного огня.

Шутер недоступен в российском сегменте Steam, однако содержит субтитры на русском языке.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, PlayStation,
Теги: helldivers 2, arrowhead game studios, sony interactive entertainment, шутер, продажи игр
helldivers 2, arrowhead game studios, sony interactive entertainment, шутер, продажи игр
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