«Теперь хочу всю игру такую»: художник поразил игроков видением ремейка Grim Fandango на Unreal Engine 5

Портал DSOGaming обратил внимание, что швейцарский 3D-художник под псевдонимом Haraldinowitch решил показать, как мог бы выглядеть ремейк классического квеста Grim Fandango от LucasArts.

Несмотря на почтенный возраст (прошлой осенью игре исполнилось 25 лет), благодаря стилизованной графике Grim Fandango выглядит не так архаично, как другие хиты 1998 года (см. Resident Evil 2 или Metal Gear Solid).

В то же время, как показал Haraldinowitch в своём недавнем видео, от полноценного ремейка на современном движке (художник использовал Unreal Engine 5) Grim Fandango бы только выиграла.

Для демонстрации Haraldinowitch выбрал вступительную сцену Grim Fandango, в которой главный герой — работник Департамента смерти Мэнни Калавера — подыскивает подходящий туристический тур для незадачливого Келсо Флореса.

Эпизод воссоздан досконально (вплоть до каждого ракурса) и демонстрирует преимущества Unreal Engine 5 вроде поддержки 60 кадров/с или более качественных теней. Версия сцены из оригинальной игры прикреплена ниже.

В комментариях пользователи оценили работу Haraldinowitch по достоинству и выразили желание увидеть полноценный ремейк Grim Fandango. «Теперь хочу всю игру такую», — поделился zAllex Music.

Оригинальная Grim Fandango дебютировала в октябре 1998 года на ПК, а в 2015-м получила ремастер от Double Fine Productions. Переиздание в итоге вышло на PC, Linux, Mac, PS4, PS Vita, iOS, Android, Nintendo Switch и Xbox One.