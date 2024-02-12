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«Теперь хочу всю игру такую»: художник поразил игроков видением ремейка Grim Fandango на Unreal Engine 5

Портал DSOGaming обратил внимание, что швейцарский 3D-художник под псевдонимом Haraldinowitch решил показать, как мог бы выглядеть ремейк классического квеста Grim Fandango от LucasArts.

Источник изображения: Haraldinowitch

Источник изображения: Haraldinowitch

Несмотря на почтенный возраст (прошлой осенью игре исполнилось 25 лет), благодаря стилизованной графике Grim Fandango выглядит не так архаично, как другие хиты 1998 года (см. Resident Evil 2 или Metal Gear Solid).

В то же время, как показал Haraldinowitch в своём недавнем видео, от полноценного ремейка на современном движке (художник использовал Unreal Engine 5) Grim Fandango бы только выиграла.

Для демонстрации Haraldinowitch выбрал вступительную сцену Grim Fandango, в которой главный герой — работник Департамента смерти Мэнни Калавера — подыскивает подходящий туристический тур для незадачливого Келсо Флореса.

Эпизод воссоздан досконально (вплоть до каждого ракурса) и демонстрирует преимущества Unreal Engine 5 вроде поддержки 60 кадров/с или более качественных теней. Версия сцены из оригинальной игры прикреплена ниже.

В комментариях пользователи оценили работу Haraldinowitch по достоинству и выразили желание увидеть полноценный ремейк Grim Fandango. «Теперь хочу всю игру такую», — поделился zAllex Music.

Оригинальная Grim Fandango дебютировала в октябре 1998 года на ПК, а в 2015-м получила ремастер от Double Fine Productions. Переиздание в итоге вышло на PC, Linux, Mac, PS4, PS Vita, iOS, Android, Nintendo Switch и Xbox One.

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Рубрики: Новости Software, игры, Приключение,
Теги: grim fandango, lucasarts, приключение, unreal engine 5
grim fandango, lucasarts, приключение, unreal engine 5
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