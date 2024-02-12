Спустя две недели после релиза пиковый онлайн Suicide Squad: Kill the Justice League в Steam упал до уровня Batman: Arkham Knight

Кооперативный боевик Suicide Squad: Kill the Justice League от Rocksteady вышел всего пару недель назад, а уже пользуется меньшей популярностью, чем восьмилетняя Batman: Arkham Knight от тех же разработчиков.

Как подметил портал PCGamesN, на прошедших выходных Batman: Arkham Knight догнала и перегнала Suicide Squad: Kill the Justice League по пиковому онлайну в Steam — речь как о сиюминутном, так и суточном показателях.

На момент публикации в Batman: Arkham Knight и Suicide Squad: Kill the Justice League играют 1,9 тыс. и 1,6 тыс. пользователей Steam соответственно. По пиковому онлайну за сутки новинка тоже позади — 5,0 тыс. против 4,8 тыс.

Стоит отметить, что релиз Suicide Squad: Kill the Justice League подстегнул пиковый онлайн Batman: Arkham Knight в Steam — сейчас в «Рыцаря Аркхема» играет заметно больше людей, чем до 2 февраля.

Будучи игрой-сервисом, Suicide Squad: Kill the Justice League призвана удерживать внимание пользователей как можно дольше. Пока этого не происходит, но старт первого сезона в марте должен вернуть людей в проект.

Максимальный пиковый онлайн Steam-версии Suicide Squad: Kill the Justice League пришёлся на её запуск — 13,46 тыс. человек. Это вдвое хуже результата Batman: Arkham Knight (27,4 тыс.), не говоря о других супергеройских играх.

Suicide Squad: Kill the Justice League вышла 2 февраля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Игра получила смешанные оценки в профильной прессе (59−65 % на Metacritic), но в Steam отзывы пока «очень положительные».