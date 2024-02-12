Сегодня 12 февраля 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Спустя две недели после релиза пиковый о...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Спустя две недели после релиза пиковый онлайн Suicide Squad: Kill the Justice League в Steam упал до уровня Batman: Arkham Knight

Кооперативный боевик Suicide Squad: Kill the Justice League от Rocksteady вышел всего пару недель назад, а уже пользуется меньшей популярностью, чем восьмилетняя Batman: Arkham Knight от тех же разработчиков.

Источник изображения: Steam (Kizaru)

Источник изображения: Steam (Kizaru)

Как подметил портал PCGamesN, на прошедших выходных Batman: Arkham Knight догнала и перегнала Suicide Squad: Kill the Justice League по пиковому онлайну в Steam — речь как о сиюминутном, так и суточном показателях.

На момент публикации в Batman: Arkham Knight и Suicide Squad: Kill the Justice League играют 1,9 тыс. и 1,6 тыс. пользователей Steam соответственно. По пиковому онлайну за сутки новинка тоже позади — 5,0 тыс. против 4,8 тыс.

Источник изображения: SteamDB

Источник изображения: SteamDB

Стоит отметить, что релиз Suicide Squad: Kill the Justice League подстегнул пиковый онлайн Batman: Arkham Knight в Steam — сейчас в «Рыцаря Аркхема» играет заметно больше людей, чем до 2 февраля.

Будучи игрой-сервисом, Suicide Squad: Kill the Justice League призвана удерживать внимание пользователей как можно дольше. Пока этого не происходит, но старт первого сезона в марте должен вернуть людей в проект.

Для Kill the Justice League запланировано четыре сезона с бесплатным контентом (источник изображения: Steam)

Для Kill the Justice League запланировано четыре сезона с бесплатным контентом (источник изображения: Steam)

Максимальный пиковый онлайн Steam-версии Suicide Squad: Kill the Justice League пришёлся на её запуск — 13,46 тыс. человек. Это вдвое хуже результата Batman: Arkham Knight (27,4 тыс.), не говоря о других супергеройских играх.

Suicide Squad: Kill the Justice League вышла 2 февраля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Игра получила смешанные оценки в профильной прессе (59−65 % на Metacritic), но в Steam отзывы пока «очень положительные».

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Злодей из Suicide Squad: Kill the Justice League проговорился, какого персонажа добавят в игру после Джокера
Suicide Squad: Kill the Justice League разочаровала критиков, а в Steam у игры «очень положительные» отзывы
«Отряд самоубийц: Конец Rocksteady»: блогер показал 9 лет разницы между Suicide Squad: Kill the Justice League и Batman: Arkham Knight
«Любовь витает в воздухе Фейруна»: Larian анонсировала «внушительный» шестой патч для Baldur’s Gate 3
Subnautica 2 оказалась игрой-сервисом, зато с кооперативом — подробности «мультиплеерного сиквела» от Krafton
«Лучшее, что может случиться с Fallout»: вышел первый за четыре года трейлер ремейка Fallout 2 на движке четвёртой части
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Приключение, Xbox, PlayStation,
Теги: suicide squad: kill the justice league, batman: arkham knight, rocksteady studios, warner bros. games, приключенческий экшен, steam
suicide squad: kill the justice league, batman: arkham knight, rocksteady studios, warner bros. games, приключенческий экшен, steam
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Вышел обзор урезанной GeForce RTX 3050 с 6 Гбайт памяти — лучше купите Radeon RX 6600 26
Обзор Apple Vision Pro: вы не понимаете, это другое 25
Термоядерный реактор JET установил мировой рекорд выработки энергии, но больше не запустится никогда 21
Обзор 5K-монитора DIGMA Pro Art M 5K: доступная альтернатива 19

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Спустя две недели после релиза пиковый онлайн Suicide Squad: Kill the Justice League в Steam упал до уровня Batman: Arkham Knight 21 мин.
Инсайдер назвал слухи о выходе Starfield на PS5 «чистой выдумкой», хотя сам их распространял 2 ч.
«Теперь хочу всю игру такую»: художник поразил игроков видением ремейка Grim Fandango на Unreal Engine 5 3 ч.
Илона Маск обязали дать новые показания по делу о покупке Twitter 4 ч.
Team Spirit стала чемпионом IEM Katowice 2024 по Counter-Strike 2 и выиграла $400 тысяч 16 ч.
Menlo Ventures: запуск ChatGPT стал поворотным моментом, но рынок генеративного ИИ находится в зачаточном состоянии 17 ч.
Microsoft начала переговоры с облачными провайдерами в Европе для урегулирования антимонопольного вопроса 18 ч.
Продажи шутера Helldivers 2 перевалили за 1 млн копий всего за три дня после выхода 18 ч.
«Конец близок»: экшен-платформер Dead Cells отправят на пенсию после выхода 35-го обновления и пяти лет поддержки 22 ч.
Новая статья: Tekken 8 — король трёхмерных файтингов вернулся. Рецензия 11-02 00:04
Faraday Technology создаст 64-ядерные Arm-процессоры на основе техпроцесса Intel 18A 6 мин.
Инвестфонд D9 сворачивает деятельность, а продажа исландского оператора ЦОД Verne Global затягивается 17 мин.
MedOne создаст в Израиле два подземных дата-центра 20 мин.
Google начала строительство своего первого кампуса ЦОД в Норвегии: €600 млн и 240 МВт 23 мин.
Через пять лет стоимость всех центров обработки данных в мире удвоится до $2 трлн 31 мин.
Китайские производители объединили усилия по разработке твердотельных аккумуляторов для электромобилей 2 ч.
Xiaomi пожаловалась властям Индии на избыточную бюрократию и попросила снизить пошлины на комплектующие 4 ч.
Выбираем подарок ко Дню святого Валентина с партнёрами 3DNews 4 ч.
Предложение к 14 февраля: моноблок Acer Aspire S32-1856 c 31,5-дюймовым экраном 4 ч.
EuroHPC развернёт в Европе специализированные индустриальные суперкомпьютеры 5 ч.