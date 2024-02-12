Неофициальная ПК-версия Marvel’s Spider-Man 2 получила системные требования и режим «Новая игра +» — на PS5 он появится в марте

PC-версия супергеройского боевика Marvel’s Spider-Man 2 от Insomniac Games пока даже официально не подтверждена, но уже получила поддержку режима «Новая игра +» и системные требования.

Напомним, наработки по PC-версии Marvel’s Spider-Man 2 были найдены в рамках крупной утечки файлов Insomniac Games. Энтузиасты продолжили совершенствовать сборку и уже добились некоторых успехов.

Как сообщает портал DSOGaming, фанатский порт Marvel’s Spider-Man 2 на ПК уже можно пройти от начала и до конца, а также в режиме «Новая игра +», который на PS5 появится лишь 7 марта (уже официально, правда).

На днях в YouTube появился ролик (см. видео выше) с демонстрацией «Новой игры +». 14-минутное видео изобилует графическими артефактами и подтормаживаниями, но в остальном игра работает относительно стабильно.

Вслед за публикацией ролика команда разработки представила системные требования неофициального порта Marvel’s Spider-Man 2 на ПК. SSD для игры не является обязательным:

Минимальные требования (720p, 30 кадров/с)

ОС: Windows 10, 11;

процессор: Intel Core i7-8700K или AMD Ryzen 5 2600X;

видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650 Super или AMD Radeon RX 5500;

оперативная память: 16 Гбайт;

накопитель: HDD со скоростью 7200 об/мин.

Рекомендуемые требования (1080p, 45−60 кадров/с)

ОС: Windows 10, 11;

процессор: Intel Core i5-10400F или AMD Ryzen 5 3600X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070 OC или AMD Radeon RX 6600 XT;

оперативная память: 16 Гбайт;

накопитель: SSD (SATA) со скоростью 500 Мбит/с.

Максимальные требования (1440p, 45−60 кадров/с)

ОС: Windows 10, 11;

процессор: Intel Core i5-12700F (вероятно, имеется в виду i7-12700F — прим.) или AMD Ryzen 5 3600X;

видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 6800 XT;

оперативная память: 32 Гбайт;

накопитель: SSD (M.2) со скоростью 2,5 Гбит/с.

Согласно секретным документам из утечки файлов Insomniac Games, разработку официальной ПК-версии Marvel’s Spider-Man 2 завершат к апрелю. Релиз ожидается до конца марта 2025 года.

Marvel’s Spider-Man 2 дебютировала 20 октября 2023 года на PS5. Игра получила высокие (90 % на Metacritic) оценки в прессе и установила рекорд по скорости продаж для эксклюзивов Sony — 2,5 млн копий за первые сутки.