iPhone заняли 7 из 10 мест рейтинга самых популярных смартфонов 2023 года

Специалисты компании Canalys провели исследование глобального рынка смартфонов, чтобы определить самые популярные модели в 2023 году. Проделанная ими работа указывает на то, что Apple укрепила позиции в сегменте флагманских устройств, тогда как присутствие Samsung более ощутимо в сегменте смартфонов средней ценовой категории.

В рейтинге 10 наиболее продаваемых смартфонов по версии Canalys сразу 7 позиций заняли устройства Apple, что лишний раз подчёркивает силу американской компании в премиум-сегменте. Возглавляет рейтинг iPhone 14 Pro Max, следом за которым идут более свежий iPhone 15 Pro Max и базовая версия iPhone 14. В первую пятёрку рейтинга также вошли iPhone 14 Pro и iPhone 13. Всё это указывает на популярность устройств Apple среди потребителей, ищущих производительное устройство с передовыми функциями.

В отличие от флагманов Apple, присутствие устройств Samsung в рейтинге обеспечено только за счёт моделей средней ценовой категории: Galaxy A14, Galaxy A54 5G и Galaxy A14 5G заняли шестую, восьмую и девятую позиции соответственно. Хотя Samsung продолжает выпускать широкий спектр смартфонов разных категорий, отсутствие в рейтинге флагманов южнокорейской компании подчёркивает острую конкуренцию с Apple в этом сегменте.

Данные Canalys также указывают на неизменную популярность iPhone среди потребителей по всему миру. Каждая новая итерация поднимает планку и помогает компании укреплять свои позиции на глобальном рынке смартфонов. Samsung удаётся сохранить на высоком уровне спрос на смартфоны средней ценовой категории, но в премиум-сегменте компании, возможно, придётся переориентировать свои усилия, чтобы попытаться оспорить доминирование Apple.