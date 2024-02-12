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Продажи Last Epoch перед полноценным релизом достигли 1 млн копий — игра находится в раннем доступе уже больше четырёх лет

Пока разработчики из американской студии Eleventh Hour Games готовятся к выходу из раннего доступа своего фэнтезийного ролевого экшена Last Epoch в духе Diablo и Path of Exile, игра достигла новой вершины продаж.

Источник изображений: Eleventh Hour Games

Источник изображений: Eleventh Hour Games

Напомним, Last Epoch находится в раннем доступе более четырёх лет: в августе 2018-го стартовала «альфа» для вкладчиков, в апреле 2019-го началась «бета» — тогда же игра появилась в Steam.

Ранее сообщалось, что по состоянию на момент октябрьского анонса даты выхода релизной версии Last Epoch суммарные продажи игры за время в раннем доступе составляли около 800 тыс. копий.

Как стало известно, в преддверии полноценного запуска Last Epoch достигла 1 млн проданных копий. Таким образом, за прошедшие с октябрьского анонса три с половиной месяца к игре присоединилось порядка 200 тыс. человек.

Примечательно, что одним из первых с достижением Eleventh Hour Games поздравил Адам Флетчер (Adam Fletcher) — глава по работе с сообществом Diablo IV, преимуществом Last Epoch над которой студия открыто хвастается.

Действие Last Epoch происходит в волшебном мире Этерры. Обещают путешествия во времени, бесконечные возможности для повторных прохождений, мультиплеер и никаких преимуществ за реальные деньги.

Релизная версия Last Epoch поступит в продажу 21 февраля для Steam (1475 рублей в российском сегменте). Последний крупный патч — 0.9.2 — вышел в сентябре 2023 года и, помимо прочего, принёс с собой русскую локализацию.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик,
Теги: last epoch, eleventh hour games, ролевой экшен, продажи игр
last epoch, eleventh hour games, ролевой экшен, продажи игр
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