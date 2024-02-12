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В некоторых принтерах Canon i-Sensys нашли ряд критических уязвимостей

В некоторых моделях принтеров и МФУ серии i-Sensys компании Canon обнаружено несколько критических уязвимостей, которые потенциально позволяют злоумышленникам через интернет получить к ним доступ. Все прошивки затронутых принтеров до версии 3.07 включительно считаются уязвимыми.

Источник изображения: Canon

Источник изображения: Canon

В зону риска попали принтеры Canon i-Sensys MF750 и LBP670 серии Color Laser, а также несколько моделей серии i-Sensys X (X C1333i, C1333iF, X C1333P). У указанных принтеров обнаружено семь уязвимостей безопасности. В частности, некоторые позволяют удалённо выполнять произвольного программного кода, приводить к сбою устройства, а также проводить атаки типа «отказ в обслуживании» (DoS). Согласно стандарту CVSS (Common Vulnerability Scoring System), большинство этих уязвимостей характеризуются как «критические». Они получили рейтинг 9,8 из 10 по шкале серьёзности.

В обнаружении этих уязвимостей в принтерах Canon приняли участие сразу несколько организаций, включая Nguyen Quoc, Team Viettel, ANHTUD, Connor Ford, а также анонимные исследователи в сфере кибербезопасности.

До установки обновления, решающего проблемы с безопасностью, владельцам указанных принтеров Canon рекомендуется не подключать их к интернету. Производитель уже приступил к выпуску новых прошивок для затронутых принтеров и МФУ. Например, обновления доступны для таких моделей устройств, как MF754Cdw и MF752Cdw. Новое ПО рекомендуется устанавливать с помощью свежего установочного программного обеспечения Firmware Update Tool V03.09.

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности,
Теги: canon, принтеры, мфу, безопасность, уязвимость
canon, принтеры, мфу, безопасность, уязвимость
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