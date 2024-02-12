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Биткоин стал дороже $50 тыс. впервые с 2021 года — и это не предел

Биткоин продолжает дорожать уже семь дней подряд и сегодня к вечеру преодолел психологически важную отметку в $50 тыс. за один токен. Так дорого он не стоил с конца 2021 года. Рост происходит на фоне повышающегося интереса инвесторов к запущенным недавно спотовым ETF на основе биткоина.

Сегодня вечером биткоин достиг максимальной стоимости в $50 314, однако к моменту публикации данной заметки курс главной криптовалюты слегка опустился, примерно до $49 902, согласно данным CoinDesk.

Несмотря на то, что биткоин-ETF после запуска 11 января собрали миллиарды долларов за первые недели торговли, внимание инвесторов было приковано к оттоку миллиардов долларов из высокодоходного фонда Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). На фоне чего цена биткоина упала до 38 500 долларов всего через несколько дней после запуска ETF. Однако за последние пару недель отток средств из GBTC замедлился, в то время как в новые фонды продолжался значительный приток.

Кроме того, рост биткоина объясняется тем, что вскоре добывать его станет сложнее. Примерно в апреле произойдёт халвинг биткоина — это механизм защиты криптовалюты от инфляции, который подразумевает сокращение вознаграждения за майнинг блока вдвое.

Напомним, что своего исторического максимума в $69 тыс. биткоин достиг в ноябре 2021 года. А вот 2022 год был тяжёлым для рынка криптовалют на фоне краха экосистемы Terra, скандала вокруг криптовалютной биржи FTX и её основателя Сэма Бэнкмана-Фрида, а также ряда других громких событий в криптоиндустрии. Биткоин завершил 2022 год на отметке чуть выше $16 000, что на 75 % ниже его исторического максимума. Многие другие криптовалютные активы претерпели ещё более сильный спад.

2023 год запомнится как период значительного роста на рынке криптовалют, но динамика курса биткоина была довольно вялой на протяжении большей части года. Ещё 1 октября биткоин стоил всего 27 000 долларов, подорожав на 65 % с начала 2023 года, но это было относительно небольшое восстановление, если учесть, насколько высок курс биткоина сейчас.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети,
Теги: биткоин, криптовалюта, etf-фонды
биткоин, криптовалюта, etf-фонды
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