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Российский боевик Kiborg про киборга Василия получил обновлённую демоверсию с локальным кооперативом — в Steam можно играть по сети

Российская Sobaka Studio, известная по Redeemer и REMEDIUM, сообщила о выходе обновления для демоверсии своего научно-фантастического роглайк-боевика Kiborg («Киборг») о киборге по имени Василий.

Источник изображений: Sobaka Studio

Источник изображений: Sobaka Studio

Напомним, демоверсия Kiborg вышла в конце сентября 2023 года в Steam, EGS и VK Play, а в декабре добралась до Xbox. Ознакомительное издание предлагало на пробу режим арены с системой прогресса и бесконечными волнами врагов.

Вышедшее сегодня, 12 февраля, обновление добавляет в демоверсию Kiborg локальный кооператив, позволяющий крушить врагов в режиме разделённого экрана вдвоём с товарищем.

Демоверсию Kiborg обновили к старту фестиваля Remote Play Together в Steam (продлится до 19 февраля), участником которого является проект. Одноимённая функция позволяет играть по сети в игры с локальным кооперативом.

Таким образом, онлайн-кооператив в демо Kiborg теперь доступен на платформе Steam. Версии для VK Play и Epic Game Store разработчики тоже обновили, но Remote Play по очевидным причинам там не функционирует.

Обновлённая демоверсия Kiborg будет доступна в течение ограниченного времени

Обновлённая демоверсия Kiborg будет доступна в течение ограниченного времени

События Kiborg развернутся на планете-тюрьме Сигма, где геймерам в роли Василия предстоит посылать своих клонов на задания прорубать путь через мутантов, наркоманов и механизированных бойцов корпораций.

Kiborg создаётся для PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Обещают запретные технологии для изучения, ярких персонажей, процедурную генерацию заданий и полную поддержку русского языка (текст и озвучка).

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Премьера, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: kiborg, sobaka studio, экшен, роглайк
kiborg, sobaka studio, экшен, роглайк
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