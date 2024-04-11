Instagram✴ защитит подростков от обнажёнки, размыв её в личных переписках

Instagram✴ начнёт тестировать функцию размытия изображений обнажённой натуры в личной переписке — это поможет защитить подростков и ограничит возможности мошенников. Владеющая платформой компания Meta✴ пошла на эту меру, чтобы развеять опасения по поводу вредоносного контента в её приложениях.

Технологический гигант находится под давлением в США и Европе: компанию обвиняют в том, что её приложения вызывают привыкание и усугубляют проблемы с психическим здоровьем среди молодёжи. Новая функция защиты личной переписки в Instagram✴ будет основана на работающих локально на устройстве алгоритмах машинного обучения, которые помогут идентифицировать наготу в отправляемых через платформу изображениях. Функция будет включена по умолчанию для пользователей младше 18 лет — соответствующее уведомление получат и взрослые пользователи.

«Поскольку изображения анализируются на самом устройстве, защита от [изображений] наготы также будет работать в чатах со сквозным шифрованием, в которых у Meta✴ не будет доступа к этим изображениям — если только кто-нибудь не решит сообщить нам о них», — пояснили в компании. В отличие от приложений Facebook✴ Messenger и WhatsApp, личная переписка в Instagram✴ не шифруется, но компания заявила, что планирует внедрить шифрование и здесь. Meta✴ также сообщила, что разрабатывает технологию, которая поможет идентифицировать учётные записи, предположительно замешанные в схемах секс-вымогательства, а взаимодействующие с такими учётными записями пользователи получат предупреждения.