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Создан мировой индекс киберпреступности — его лидерами стали Россия, Украина, Китай и США

Группа учёных во главе со специалистами из Оксфордского университета потратила три года на разработку первого в истории «Мирового индекса киберпреступности» (World Cybercrime Index, WCI). Индекс снимает маску анонимности с киберпреступников и раскрывает их географию. Это нужно, чтобы служащие, бизнес и специалисты понимали, в каких странах необходима предельная бдительность, а в каких на киберзащите можно сэкономить. Это первое такое исследование, и оно будет расширено.

Источник изображений: PLOS ONE

Источник изображений: PLOS ONE

Индекс WCI показывает, что крайне серьёзная киберпреступность обнаружилась в ограниченном числе стран. Россия возглавляет список, за ней следуют Украина, Китай, США, Нигерия и Румыния. Великобритания занимает восьмое место.

«Исследование, лежащее в основе [разработки] индекса WCI, поможет снять завесу анонимности с киберпреступников, и мы надеемся, что это поможет в борьбе с растущей угрозой киберпреступности, направленной на получение прибыли, — говорят авторы исследования. — Теперь у нас есть более глубокое понимание географии киберпреступности и того, как разные страны специализируются на разных видах киберпреступности».

Появление индекса WCI позволит государственному и частному секторам сосредоточить свои ресурсы на ключевых центрах киберпреступности, тратить меньше времени и средств на противодействие киберпреступности в странах, где проблема не столь значительна.

«Продолжая собирать данные, мы сможем отслеживать появление любых новых горячих точек, и, возможно, в странах, подверженных риску, можно будет предпринять ранние меры вмешательства ещё до того, как возникнет серьёзная проблема киберпреступности», — считают разработчики индекса.

Лежащие в основе индекса WCI данные были собраны в ходе опроса 92 ведущих экспертов по киберпреступности со всего мира, которые занимаются сбором и анализом соответствующей информации и расследованиями киберпреступлений. В ходе опроса экспертам было предложено рассмотреть пять составленных учёными основных категорий киберпреступности и назвать страны, которые, по их мнению, являются наиболее значимыми источниками каждого из этих видов киберпреступности. Также специалистов попросили ранжировать каждую страну в соответствии с влиянием, профессионализмом и техническими навыками киберпреступников.

По мнению изобретателей индекса WCI, анонимный характер киберпреступлений не позволяет эффективно провести исследование людьми не в теме. Поэтому обращение к специалистам стало лучшим и единственным решением, поскольку те зарабатывают на разборе преступной деятельности. Что касается пяти пунктов, по которым необходимо было создать критерий для оценки степени киберпреступлений в той или иной стране, то они следующие:

  • Технические продукты/услуги (например, кодирование вредоносных программ, доступ к ботнетам и скомпрометированным системам, производство инструментов).
  • Атаки и вымогательство (например, атаки типа «отказ в обслуживании», программы-вымогатели).
  • Кража данных/личных данных (например, взлом, фишинг, компрометация учётных записей, кража кредитных карт).
  • Мошенничество (например, мошенничество с авансовыми платежами, компрометация деловой электронной почты, мошенничество с онлайн-аукционами).
  • Обналичивание/отмывание денег (например, мошенничество с кредитными картами, денежные мулы, незаконные платформы виртуальной валюты).

«Мы надеемся расширить исследование, чтобы мы могли определить, связаны ли с киберпреступностью национальные особенности, такие как уровень образования, проникновение интернета, ВВП или уровень коррупции. Многие люди думают, что киберпреступность глобальна и изменчива, но это исследование подтверждает мнение о том, что, подобно формам организованной преступности, она встроена в определенные контексты», — говорят разработчики индекса.

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Рубрики: Новости Software, вирусы, трояны, уязвимости в ПО, вопросы безопасности,
Теги: киберпреступность, аналитика, информационная безопасность, статистика
киберпреступность, аналитика, информационная безопасность, статистика
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