Apple уведомила пользователей из 92 стран об атаке шпионского ПО

Apple накануне разослала уведомления владельцам iPhone в 92 странах мира о том, что они, вероятно, стали объектами атаки шпионского ПО. Компания не раскрыла, кто может стоять за этой атакой; список стран, в которых пользователи получили эти уведомления, тоже не приводится.

«Apple обнаружила, что вы стали жертвой заказной атаки шпионского ПО, которое пытается удалённо скомпрометировать iPhone, связанный с вашим Apple ID <..>. Эта атака, вероятно, нацелена именно на вас из-за того, кто вы и чем занимаетесь. Хотя никогда нельзя достичь абсолютной уверенности при обнаружении таких атак, Apple уверена в этом предупреждении — пожалуйста, отнеситесь к нему серьёзно», — говорится в тексте уведомления.

Производитель iPhone рассылает подобные уведомления несколько раз в год, и с 2021 года он сообщил о таких угрозах владельцам устройств Apple в более чем 150 странах. В октябре прошлого года схожее предупреждение компания направила ряду журналистов и политиков в Индии. Позже некоммерческая правозащитная организация Amnesty International обнаружила, что на iPhone, принадлежащих известным журналистам в Индии, была установлена программа-шпион Pegasus израильского разработчика NSO Group.

«Мы не можем предоставить дополнительную информацию о том, почему направляем вам данное уведомление, потому что это поможет злоумышленникам адаптировать свои действия, чтобы избежать обнаружения в будущем. <..> Заказные атаки шпионского ПО, например, с использованием Pegasus от NSO Group, исключительно редки и гораздо более изощрённы, чем обычная деятельность киберпреступников или потребительского вредоносного ПО», — отметила Apple и добавила, что полагается исключительно на «внутреннюю информацию об угрозах и расследования для обнаружения таких атак».