Первым неамериканцем на Луне станет японский астронавт — взамен NASA получит лунный вездеход Toyota

США и Япония заключили соглашение, в рамках которого первым неамериканцем, ступившим на Луну, станет японский астронавт. Об этом во время визита японского премьер-министра Фумио Кисиды (Fumio Kishida) в США объявил американский президент Джозеф Байден (Joseph Biden).

«Научные и образовательные связи между Японией и Соединёнными Штатами <…> простираются до Луны, где два японских астронавта присоединятся к будущим американским миссиям, а один из них станет первым неамериканцем, когда-либо высадившимся на Луну», — заявил Байден.

«В первой половине 1960-х годов, когда я был в Соединённых Штатах, это был рассвет космического развития в США. Я один из тех, кто в США был так взволнован захватывающими вызовами в космосе. В рамках программы Artemis я приветствую высадку на Луну японского астронавта, как первого астронавта не американского происхождения», — сказал Кисида.

К настоящему моменту только 12 людей высаживались на Луну — все они были американцами, а высадки проводились в рамках программы «Аполлон» Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США в период с 1969 по 1972 годы. Реализуемая в наши дни программа Artemis призвана вернуть астронавтов к Луне уже к концу 2025 года, а первая высадка экипажа на поверхность спутника запланирована на 2026 год.

В новом соглашении, которое глава NASA Билл Нельсон (Bill Nelson) подписал с Масахито Моримой (Masahito Moriyama), японским министром образования, культуры, спорта, науки и технологий, не уточняется, в каких именно миссиях будут участвовать японские астронавты. «Япония разработает для NASA герметичный вездеход. Это приведёт нас к тому, что мы пройдём по земле, которую никогда ранее не посещали, потому что [астронавты] будут выходить и смогут оставаться на поверхности в течение нескольких дней. Это означает, что мы будем изучать её в буквальном смысле, с научной и дипломатической точек зрения», — рассказал Нельсон.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) и компания Toyota работают над созданием герметичного лунного автомобиля, в котором используется технология топливных элементов от автопроизводителя для обеспечения ровера энергией. Луноход получил название Lunar Cruiser в честь автомобиля Toyota Land Cruiser. «Это мобильная среда обитания, это лунная лаборатория, лунный дом и лунный исследователь. Это место, где астронавты могут жить, работать и перемещаться по лунной поверхности, и он приведёт всех нас к великолепным открытиям», — считает Нельсон.

Япония не только предоставит лунный автомобиль, но также будет отвечать за его эксплуатацию на поверхности спутника Земли, с астронавтами на борту или без них. Ожидается, что ровер будет готов к отправке в космическое пространство к 2031 году, когда NASA планирует реализовать миссию Artemis 7. Предполагается, что луноход будет эксплуатироваться в течение 10 лет. Японский лунный автомобиль должен дополнить меньший по размеру негерметичный аппарат, разработкой которого занимаются американские компании Intuitive Machines, Lunar Outpost и Venturi Astrolab.

Помимо высадки двух японских астронавтов на Луну, NASA и JAXA договорились об отправке представителя Японии на орбитальную лунную станцию Gateway. В обмен на это Япония создаст системы экологического контроля и жизнеобеспечения для обслуживаемой человеком платформы. В настоящее время у JAXA есть пять действующих астронавтов и два кандидата на пополнение этого списка.