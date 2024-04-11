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«Рад, что проект не стоит на месте»: вышел первый за три года трейлер масштабного мода-долгостроя Fallout: Cascadia для Fallout 4

Авторы масштабной модификации Fallout: Cascadia для Fallout 4 напомнили о существовании проекта. Спустя почти три года после предыдущего показа команда опубликовала трейлер с демонстрацией локаций.

Источник изображений: falloutcascadia.com

Источник изображений: falloutcascadia.com

Fallout: Cascadia перенесёт действие в новый регион, включающий 80 км2 территорий Тихоокеанского Северо-Запада, также называемого Каскадией. Управляя новым героем, Скитальцем (Drifter), игроки побывают на руинах Сиэтла и в их окрестностях. По словам авторов, мод предложит один из крупнейших миров в истории Fallout — с поселениями, лесами, болотами и уникальными местами.

В комментариях к ролику пользователи признались, что рады свежим новостям о моде-долгострое (разработка продолжается с 2016 года), и похвалили авторов за «первоклассную работу» над окружением. Локации назвали живописными и атмосферными, одновременно похожими на реальные места и сохраняющими дух Fallout. «Рад, что проект не стоит на месте», — написал jimjam7928.

Помимо нового региона, разработчики добавят полноценную нелинейную историю, рассказывающую о событиях 2329 года (примерно через 40 лет после произошедшего в Содружестве). Также появятся новые враги, персонажи, фракции (пока упоминается только Новая Калифорнийская Республика) и геймплейные системы из предыдущих Fallout (умения, диалоговая система, износ снаряжения и другое).

Прошлый трейлер Fallout: Cascadia (ниже) был опубликован в июле 2021 года.

Мод по-прежнему не имеет сроков выхода. Создатели продолжают искать новых энтузиастов в команду, поэтому ждать релиза не стоит ни в этом, ни в следующем году.

Fallout: Cascadia
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Среди других многообещающих фанатских работ для Fallout 4 стоит выделить Project Mojave (частичный ремейк Fallout: New Vegas) и Fallout: Miami (новые локации, квесты, снаряжение, компаньоны и другое) — обе сейчас находятся в раннем доступе — а также Fallout London (полностью меняет игру, перенося действие в Лондон 2237 года — выйдет 23 апреля).

Кроме того, фанатов могут заинтересовать уже выпущенные America Rising 2 (добавляет возможность пройти основной сюжет за Анклав или уничтожить фракцию — 24 новых квеста), Sim Settlements 2 (расширяет возможности строительства поселений и предлагает сюжетную кампанию о восстановлении Содружества), Caves Of The Commonwealth (от двух до пяти часов нового контента в новых пещерах), Whispering Hills (мод по мотивам Silent Hill), The Wilderness (новый мрачный регион размером с DLC Nuka-World) и In The Flesh (вдохновлён произведениями Говарда Лавкрафта, Resident Evil и Dead Space).

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Шутер, Моды, патчи, дополнения,
Теги: fallout 4, fallout: cascadia, bethesda softworks, bethesda game studios, ролевая игра
fallout 4, fallout: cascadia, bethesda softworks, bethesda game studios, ролевая игра
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