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Bethesda наконец раскрыла дату выхода обновления «следующего поколения» для Fallout 4 — улучшения, подарки и поддержка Steam Deck

Премьеру первого сезона сериала Fallout в Bethesda решили отметить горячо ожидаемыми новостями о дате выхода обновления «следующего поколения» для ролевого шутера Fallout 4.

Источник изображений: Bethesda Softworks

Источник изображений: Bethesda Softworks

Напомним, подтверждённый для PC, PS5, Xbox Series X и S бесплатный апгрейд Fallout 4 ожидался к релизу на протяжении 2023 года, но незадолго до истечения срока был перенесён на 2024-й.

Как стало известно, бесплатное обновление «следующего поколения» для Fallout 4 выйдет на всех целевых платформах уже через две недели, 25 апреля. Bethesda также поделилась подробностями патча.

Fallout 4 на PS4 и Xbox One тоже получит бесплатное обновление с улучшениями стабильности и исправлениями

Fallout 4 на PS4 и Xbox One тоже получит бесплатное обновление с улучшениями стабильности и исправлениями

С выходом патча на PS5, Xbox Series X и S появятся полноценные версии Fallout 4 с режимами качества и производительности («до 60 кадров/с»), повышенной стабильностью работы и рядом исправленных багов.

Что касается ПК, то Bethesda подготовила сразу несколько приятных новостей:

  • полноценная поддержка Steam Deck;
  • поддержка ультрашироких мониторов для Fallout 4 в Steam, Microsoft Store и GOG;
  • обновления квестов, исправления модов и редактора Creation Kit, а также проблем с доступом к модам у японских и китайских игроков;
  • повышение стабильности;
  • Fallout 4 выйдет в Epic Games Store.

Скриншоты бонусного контента
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Кроме того, через платформу Creation Club можно будет получить ряд бесплатных наборов:

  • Enclave Remnants — квест Echoes of the Past, униформа полковника Анклава, тематические облики для брони и оружия, силовая броня вариаций Hellfire и X-02, тесла-пушка и тяжёлый огнемёт;
  • Makeshift Weapon Pack — подборка оружия из подручных материалов вроде гвоздомёта или свиньи-копилки;
  • Halloween Workshop — 38 украшений в стиле Хэллоуина.

Fallout 4 дебютировала в ноябре 2015 года на PC (Steam), PS4 и Xbox One. В феврале 2017-го Bethesda назвала игру самой успешной в своей истории, хотя точные продажи не раскрывала (12 млн отгрузок за первый день).

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Шутер, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: fallout 4, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевой шутер
fallout 4, bethesda game studios, bethesda softworks, ролевой шутер
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