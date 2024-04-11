Bethesda наконец раскрыла дату выхода обновления «следующего поколения» для Fallout 4 — улучшения, подарки и поддержка Steam Deck

Премьеру первого сезона сериала Fallout в Bethesda решили отметить горячо ожидаемыми новостями о дате выхода обновления «следующего поколения» для ролевого шутера Fallout 4.

Напомним, подтверждённый для PC, PS5, Xbox Series X и S бесплатный апгрейд Fallout 4 ожидался к релизу на протяжении 2023 года, но незадолго до истечения срока был перенесён на 2024-й.

Как стало известно, бесплатное обновление «следующего поколения» для Fallout 4 выйдет на всех целевых платформах уже через две недели, 25 апреля. Bethesda также поделилась подробностями патча.

С выходом патча на PS5, Xbox Series X и S появятся полноценные версии Fallout 4 с режимами качества и производительности («до 60 кадров/с»), повышенной стабильностью работы и рядом исправленных багов.

Что касается ПК, то Bethesda подготовила сразу несколько приятных новостей:

полноценная поддержка Steam Deck;

поддержка ультрашироких мониторов для Fallout 4 в Steam, Microsoft Store и GOG;

обновления квестов, исправления модов и редактора Creation Kit, а также проблем с доступом к модам у японских и китайских игроков;

повышение стабильности;

Fallout 4 выйдет в Epic Games Store.

Скриншоты бонусного контента

Кроме того, через платформу Creation Club можно будет получить ряд бесплатных наборов:

Enclave Remnants — квест Echoes of the Past, униформа полковника Анклава, тематические облики для брони и оружия, силовая броня вариаций Hellfire и X-02, тесла-пушка и тяжёлый огнемёт;

Makeshift Weapon Pack — подборка оружия из подручных материалов вроде гвоздомёта или свиньи-копилки;

Halloween Workshop — 38 украшений в стиле Хэллоуина.

Fallout 4 дебютировала в ноябре 2015 года на PC (Steam), PS4 и Xbox One. В феврале 2017-го Bethesda назвала игру самой успешной в своей истории, хотя точные продажи не раскрывала (12 млн отгрузок за первый день).