Компания Corsair решила выйти на рынок оперативной памяти DDR5 для рабочих станций и представила четырёх- и восьмиканальные комплекты модулей оперативной памяти WS DDR5 RDIMM для систем на базе процессоров Intel Xeon Scalable 4-го поколения и AMD Ryzen Threadripper 7000.

Corsair предлагает широкий ассортимент комплектов оперативной памяти WS DDR5 RDIMM. Компания анонсировала комплекты из четырёх модулей по 16 Гбайт общим объёмом 64 Гбайт, из восьми 16-гигабитных модулей общим объёмом 128 Гбайт, из четырёх планок памяти по 32 Гбайт общим объёмом 128 Гбайт, а также восьмиканальный комплект из модулей памяти ёмкостью 32 Гбайт и общим объёмом 256 Гбайт.

Все новинки поддерживают профили разгона Intel XMP 3.0 и AMD EXPO. Для модулей памяти WS DDR5 RDIMM заявляется скорость до 6400 МТ/с с таймингами CL32-40-40-104 и рабочим напряжением 1,35 В.

На момент публикации данной заметки производитель сообщил стоимость только для комплекта из четырёх модулей DDR5-5600 ёмкостью 32 Гбайт общим объёмом 128 Гбайт. Она составляет $634,99. Также производитель указал стоимость четырёхканального комплекта DDR5-6400 общим объёмом 64 Гбайт. Она составляет $459,99.