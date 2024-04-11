Разработчики Kingdom Come: Deliverance объявили дату анонса новой игры — ждать осталось недолго

Чешская Warhorse Studios за 13 лет с момента своего основания выпустила только средневековую ролевую игру Kingdom Come: Deliverance, но наконец (почти) готова представить свой следующий проект.

У себя в микроблоге Warhorse опубликовала изображение, на котором изложила планы по анонсу своей новой игры. Презентация состоится 18 апреля в 21:00 по московскому времени на каналах студии в YouTube и Twitch.

На тизере анонса фигурирует мужчина в перчатках верхом на коне. Разработчики также продублировали изображение на странице Kingdom Come: Deliverance в Steam, но это ещё ничего не гарантирует.

Судя по комментариям под тизером в соцсетях и Steam, больше всего от Warhorse Studios ждут анонса продолжения Kingdom Come: Deliverance — условная Kingdom Come 2 мелькает в каждом третьем отзыве.

Kingdom Come: Deliverance вышла 13 февраля 2018 года на PC, PS4 и Xbox One, а 15 марта 2024-го добралась до Nintendo Switch. К шестилетию с оригинального релиза продажи игры превысили 6 млн копий.