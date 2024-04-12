OpenAI сделала ChatGPT «более чётким и менее многословным», но только для платных пользователей

Компания OpenAI объявила о крупном обновлении ChatGPT, которое затронет пользователей всех платных версий популярного чат-бота — теперь они могут работать со свежей улучшенной версией нейросети GPT-4 Turbo. Напомним, что OpenAI предлагает три платных тарифа: ChatGPT Plus, Team или Enterprise.

Новая модель версии gpt-4-turbo-2024-04-09 улучшила способности в написании текстов и программного кода, решении математических задач и логических рассуждениях, кроме того, она получила более актуальную базу знаний. Нейросеть была обучена на общедоступных данных по состоянию на декабрь 2023 года — предыдущая версия GPT-4 Turbo, на которой работал ChatGPT, была ограничена апрелем 2023 года.

«При написании [текстов] с помощью ChatGPT [с новым GPT-4 Turbo] ответы будут более чёткими, менее многословными и с бо́льшим использованием разговорного языка», — рассказала OpenAI в соцсети X. В минувший вторник компания также сделала доступными через API ряд новых моделей, включая нейросеть GPT-4 Turbo with Vision, которая в качестве запросов принимает не только текст, но и изображения.

В остальном неделя для OpenAI выдалась непростой. Microsoft представила генератор изображений на базе OpenAI DALL-E в качестве инструмента для работы специалистов Вооружённых сил США, выяснило издание The Intercept. Сама же OpenAI уволила двух исследователей, в том числе соратника главного научного сотрудника компании Ильи Суцкевера (Ilya Sutskever), который был одним из инициаторов непродолжительного увольнения гендиректора Сэма Альтмана (Sam Altman), передаёт The Information.