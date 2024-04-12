Слухи о грядущих Mac с ИИ обеспечили акциям Apple рост на 4,3 % — до максимума с прошлого мая

Вчерашние торги на американских фондовых площадках завершились для Apple ростом курса акций на 4,3 % до $175,04 за штуку, и это стало максимальным значением с 5 мая 2023 года. В промежуточный период акции то и дело снижались под давлением умеренного спроса на смартфоны и на фоне отсутствия новых для Apple категорий устройств с хорошим рыночным потенциалом.

Выход гарнитуры дополненной реальности Vision Pro в позапрошлом месяце не смог стать катализатором длительного роста курса акций Apple, и в целом с начала года они потеряли в цене более 9 %. Отмена проекта по разработке электромобиля Apple с автопилотом тоже не придала инвесторам оптимизма, хотя об этом решении компании в прессе сообщалось только на основе неофициальных данных.

Аналитики JPMorgan ожидают, что функции искусственного интеллекта подогреют интерес покупателей к очередному поколению iPhone, но случится это не ранее 2026 года. Этим летом компания только расскажет о своей стратегии в сфере искусственного интеллекта, и на воплощение всего задуманного на практике потребуется некоторое время. Не факт, как поясняют эксперты, что семейство iPhone 16, выходящее в сентябре текущего года, окажется достаточно популярным.

Вчерашний интерес инвесторов к акциям Apple, помимо прочего, мог быть подогрет новостями о процессорах семейства M4, которые наделят компьютеры этой марки продвинутыми функциями для работы с ИИ.