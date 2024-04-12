GAC наладит выпуск твердотельных тяговых батарей с запасом хода более 1000 км через два года

Темпы роста рынка электромобилей начали замедляться, и первая волна потребителей-энтузиастов уже в значительной степени удовлетворила свой спрос. Чтобы продвинуться дальше, электромобили должны стать не только доступнее, но и предложить более быструю зарядку и увеличенный запас хода. GAC вторую проблему готова решить уже к 2026 году, предложив батареи для электромобилей, способных проезжать по 1000 км без подзарядки.

О своих планах китайская компания GAC рассказала на мероприятии, посвящённом началу опытного производства полностью твердотельных тяговых аккумуляторов. Губчатая структура кремниевого отрицательного электрода сочетается в них с твердотельным положительным электродом, которые в совокупности обеспечивают плотность хранения энергии до 400 Вт‧ч/кг. Помимо 50-процентного превосходства над традиционными литийионными аккумуляторами с жидким электролитом по массовой плотности хранения заряда, твердотельные батареи разработки GAC увеличивают объёмную плотность хранения заряда более чем на 52 %, как поясняет CnEVPost.

Увеличение плотности хранения заряда позволяет уменьшить массу и габариты тяговой батареи при неизменном запасе хода, либо улучшить последний параметр в ущерб массе и габаритам. Твердотельные аккумуляторы также более безопасны с точки зрения вероятности возгорания, они быстрее принимают заряд, а также в меньшей степени теряют свои свойства при высоких и низких температурах окружающей среды. GAC уже начала подготовку к массовому производству таких аккумуляторов, и рассчитывает к 2026 году предложить их покупателям электромобилей дочернего премиального бренда Hyper. Надо полагать, дешёвыми они не будут, но GAC хотя бы не отстанет от конкурентов в освоении производства твердотельных аккумуляторов. Западные автопроизводители инвестируют в профильные стартапы, японские пытаются создавать твердотельные аккумуляторы собственными силами, а у китайских производителей тоже есть для этого всё необходимое, включая огромный внутренний рынок КНР, который позволяет оправдывать серьёзные инвестиции в разработку нового типа тяговых батарей.

Поскольку продукция GAC вполне официально распространяется на российском рынке, у наших соотечественников появляется возможность в какой-то перспективе получить в своё распоряжение долгожданные электромобили с запасом хода, приближающимся к 1000 км, который не столь серьёзно теряется на морозе, как у нынешних моделей с литийонными аккумуляторами, использующими жидкий электролит.