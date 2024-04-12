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Удар по Intel и AMD: Китай обязал операторов связи отказаться от зарубежных процессоров к 2027 году

Власти США ещё при президенте Трампе развернули кампанию по вытеснению оборудования китайских Huawei и ZTE из национальных сетей связи не только в США, но и в дружественных государствах. Если верить The Wall Street Journal, теперь зеркальные действия властей КНР подразумевают директиву китайским операторам связи отказаться от использования компонентов зарубежного происхождения.

Источник изображения: Huawei Technologies

Источник изображения: Huawei Technologies

Источнику стало известно об этом в результате информационной рассылки, которую получили три крупнейших оператора мобильной связи в Китае. Участникам местного рынка теперь предстоит к 2027 году заменить в своих сетях ключевое оборудование, использующее основные компоненты зарубежного производства. Очевидно, что под удар попадут прежде всего поставки центральных процессоров американской разработки вроде продукции Intel и AMD, которая используется в составе базовых станций.

По данным зарубежных СМИ, ещё в 2022 году китайским правительственным организациям и компаниям с государственным участием было рекомендовано отказаться от использования программного обеспечения зарубежной разработки к 2027 году, а в марте этого года аналогичная инициатива возникла в сфере персональных компьютеров. Если новая информация WSJ верна, то очередная волна «импортозамещения» в Китае коснётся процессоров, используемых в составе базовых станций и другого телекоммуникационного оборудования, эксплуатируемого на территории КНР. Операторам связи предложено разработать план импортозамещения сроком действия до 2027 года, а также провести инспекцию оборудования на предмет выявления ключевых компонентов западного производства.

Инвесторов подобные новости уже огорчили, поскольку китайский рынок для Intel в прошлом году оказался важнейшим по величине выручки, поскольку он обеспечил 27 % совокупных денежных поступлений компании. Операторы связи в Китае будут вынуждены переключаться на использования процессоров китайской разработки. Перед началом торгов акции Intel подешевели более чем на полтора процента, акции AMD упали в цене пропорционально.

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Теги: intel, amd, сети и коммуникации, импортозамещение, китай
intel, amd, сети и коммуникации, импортозамещение, китай
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