Игроки The Witcher 3: Wild Hunt обнаружили секретное послание от CD Projekt Red, спрятанное под Новиградом

Культовому фэнтезийному ролевому боевику в открытом мире The Witcher 3: Wild Hunt скоро исполнится девять лет. Все секреты уже найдены, однако фанатам удалось обнаружить скрытое послание от CD Projekt Red за пределами игровой карты.

Как сообщает болгарский блогер xLetalis, специализирующийся на поиске секретов в The Witcher 3: Wild Hunt, разработчики игры спрятали секретное сообщение непосредственно под Новиградом.

Добраться до этой «пасхалки» можно лишь нестандартными методами: зрителю xLetalis удалось сделать это благодаря багу во время квеста «Охота за Младшим», а сам ютубер обратился к помощи консольных команд.

«Пасхалка» представляет собой настенную иллюстрацию в стиле классических вербовочных плакатов с отсылкой к CD Projekt Red. «CDPR нуждается в тебе», — гласит скрытое послание.

У себя в ролике xLetalis уточняет, что вербовщиком в данном случае выступает темерский солдат. Его принадлежность к северному королевству выдаёт герб на груди: три серебряные лилии на чёрном фоне.

The Witcher 3: Wild Hunt вышла 19 мая 2015 года на PC, PS4, Xbox One, в октябре 2019-го добралась до Nintendo Switch, а на исходе 2022-го получила версии для PS5, Xbox Series X и S. Продажи игры достигли 50 млн копий.

В настоящее время CD Projekt Red занята разработкой Polaris — первого «Ведьмака» из новой трилогии. К проекту привлекли уже более 400 сотрудников студии. Во второй половине 2024 года игра должна выйти из предпроизводства.