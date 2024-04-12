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Игроки The Witcher 3: Wild Hunt обнаружили секретное послание от CD Projekt Red, спрятанное под Новиградом

Культовому фэнтезийному ролевому боевику в открытом мире The Witcher 3: Wild Hunt скоро исполнится девять лет. Все секреты уже найдены, однако фанатам удалось обнаружить скрытое послание от CD Projekt Red за пределами игровой карты.

Источник изображения: Steam (bzrkq)

Источник изображения: Steam (bzrkq)

Как сообщает болгарский блогер xLetalis, специализирующийся на поиске секретов в The Witcher 3: Wild Hunt, разработчики игры спрятали секретное сообщение непосредственно под Новиградом.

Добраться до этой «пасхалки» можно лишь нестандартными методами: зрителю xLetalis удалось сделать это благодаря багу во время квеста «Охота за Младшим», а сам ютубер обратился к помощи консольных команд.

«Пасхалка» представляет собой настенную иллюстрацию в стиле классических вербовочных плакатов с отсылкой к CD Projekt Red. «CDPR нуждается в тебе», — гласит скрытое послание.

У себя в ролике xLetalis уточняет, что вербовщиком в данном случае выступает темерский солдат. Его принадлежность к северному королевству выдаёт герб на груди: три серебряные лилии на чёрном фоне.

Источник изображения: YouTube (xLetalis)

Источник изображения: YouTube (xLetalis)

The Witcher 3: Wild Hunt вышла 19 мая 2015 года на PC, PS4, Xbox One, в октябре 2019-го добралась до Nintendo Switch, а на исходе 2022-го получила версии для PS5, Xbox Series X и S. Продажи игры достигли 50 млн копий.

В настоящее время CD Projekt Red занята разработкой Polaris — первого «Ведьмака» из новой трилогии. К проекту привлекли уже более 400 сотрудников студии. Во второй половине 2024 года игра должна выйти из предпроизводства.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: the witcher 3: wild hunt, cd projekt red, ролевой экшен
the witcher 3: wild hunt, cd projekt red, ролевой экшен
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