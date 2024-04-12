«Калашников» представил электрическую версию легендарного мотоцикла «ИЖ-49»

Концерн «Калашников» в рамках проекта по созданию ограниченной партии двухколёсной техники под маркой «ИЖ» представил электрическую версию легендарного классического мотоцикла «ИЖ-49».

Выполненный в стиле ретро одноместный электрический мотоцикл предназначен для езды по городу, и, несмотря на свой внешний вид, он может похвастаться современной технологичной начинкой и простотой в управлении. Обновлённый «ИЖ-49» оборудован бесщёточным двигателем постоянного тока с воздушным охлаждением — он имеет номинальную мощность в 10 кВт, но может развивать до 20 кВт.

Частота вращения двигателя составляет 4000 об/мин, а приводом служит ремень. Мотоцикл способен разгоняться до 95 км/ч. Источником питания выступает литийионный аккумулятор, ёмкость которого не уточняется, но номинальный запас хода составляет 100 км. Электрический «ИЖ-49» имеет габариты 2090 × 800 × 1020 мм, база — 1430 мм; ход подвески равен 120/100 мм (передняя/задняя), а сухая масса — 130 кг.

«Калашников» готовит ограниченную партию двухколёсной техники, в которую войдут современные версии мотоциклов, выпускавшиеся с 1951 по 1990 год на Ижевском машиностроительном заводе — сейчас он входит в АО «Концерн «Калашников».