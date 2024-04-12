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Актёры озвучения высказались об угрозе ИИ: «Я вижу лишь первые робкие попытки, и мне уже страшно»

Baldur’s Gate 3 собрала очередную порцию наград — на этот раз от Британской академии кинематографического и телевизионного искусства. На BAFTA Games Awards 2024 некоторые актёры озвучения фэнтезийной RPG от Larian Studios и других игр высказали озабоченность развитием технологий копирования голоса при помощи ИИ.

Источник изображения: Larian Studios

Источник изображений: Larian Studios

Исполнительница роли рассказчицы в Baldur's Gate 3 Амелия Тайлер (Amelia Tyler) поделилась переживаниями с Eurogamer, подчеркнув, что не давала разрешения использовать свой голос для озвучения чего бы то ни было, если только это не подтверждено документально.

«У меня был очень неприятный опыт, когда я зашла на одну трансляцию, авторы которой запустили программу преобразования текста в речь и передали управление зрителям. Я пришла потому, что мне посоветовали её посмотреть, и я услышала, как моим голосом зачитывают сцену изнасилования. Мы периодически сталкиваемся с чем-то подобным с момента выхода игры, — сказала Тайлер. — Я люблю игровые модификации, но обучать нейросети на моём голосе должно быть незаконно».

Сыгравший Рафаила и получивший награду за лучшую роль второго плана Эндрю Уинкотт (Andrew Wincott) настроен оптимистичнее и рассматривает искусственный интеллект как полезный инструмент, нежели угрозу.

Уинкотт не против, если технологии позволят за 10 часов произвести контент на все 40 (если ему заплатят за 40): «Подписывая контракт, по которому вы передаёте права на свой голос, соблюдайте предельную осторожность и убедитесь, что вам щедро заплатят, ведь от этого зависит ваша карьера».

По мнению Нила Ньюбона (Neil Newbon), озвучившего Астариона, искусственный интеллект плохо подходит для озвучения, поскольку не позволяет «проработать нюансы, наткнуться на случайные находки, получить преимущества от взаимодействия актёра и режиссёра».

Об озвучении с помощью ИИ высказались не только актёры Baldur's Gate 3. Исполнитель роли Варлина Дора (Warlin Door) в Alan Wake II Дэвид Хэрвуд (David Harewood) видит угрозу не столько в технологии, сколько в людях, которые будут её применять.

«Это большая угроза, и мы должны сделать так, чтобы ИИ улучшал нашу работу, а не отнимал её. Но я не думаю, что это произойдёт. Мы — уникальные личности, и вряд ли компьютер передаст индивидуальные черты отдельных людей, — сказал Хэрвуд. — Однако я уверен, что дай студиям волю, и они постараются заработать как можно больше, выбросив многих как ненужный балласт. Мы не должны допустить этого».

Сыгравший Сида в Final Fantasy XVI Ральф Айнесон (Ralph Ineson) не впечатлён озвученными его голосом при помощи ИИ диалогами, но обеспокоен стремительным развитием технологий искусственного интеллекта: «Меня ужасает, что однажды они отточат эту технологию и она, наконец, заработает. Я вижу лишь первые робкие попытки, и мне уже страшно».

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Рубрики: Новости Software, игры, RPG, JRPG, Боевик, Приключение, Ужастик, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: ии, искусственный интеллект, baldur’s gate 3, alan wake ii, final fantasy xvi
ии, искусственный интеллект, baldur’s gate 3, alan wake ii, final fantasy xvi
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