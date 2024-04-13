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Apple не смогла уклониться от антимонопольного иска в Великобритании — с компании требуют почти $1 млрд

Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции (CAT) Великобритании отказал Apple в ходатайстве об отклонении иска по поводу 30-процентной комиссии за транзакции в App Store. Представляющий интересы британских разработчиков iOS-приложений истец требует от Apple компенсации в размере £785 млн ($980 млн).

Источник изображения: simon frederick / unsplash.com

Источник изображения: simon frederick / unsplash.com

Трое судей CAT отклонили прошение Apple о прекращении дела или вынесении решения в упрощённом порядке. Трибунал единогласно решил, что обвинения Apple в блокировании конкурентов являются обоснованными. Иск от имени 1566 британских разработчиков iOS-приложений в минувшем году подал профессор Центра конкурентной политики при Университете Восточной Англии Шон Эннис (Sean Ennis). Он обвинил Apple в том, что она блокирует разработчиков в своей экосистеме и взимает с них завышенную плату за право продавать приложения. По версии профессора Энниса, Apple является 100-процентным монополистом в сфере распространения приложений для iOS.

В апелляции и прошении об отклонении иска компания заявила, что закон о конкуренции, на который ссылается Эннис, не может применяться в Великобритании, поскольку с британских разработчиков, интересы которых он представляет, 30-процентная комиссия взималась за транзакции, происходившие за пределами Великобритании (или ЕС до выхода страны из блока). Трибунал с этим не согласился, заявив о своём праве рассматривать дело, даже несмотря на то, что в отдельных случаях комиссия взималась с транзакций за пределами британского сегмента App Store, и обвинения Энниса имеют некоторые перспективы в суде.

Источник изображения: succo / pixabay.com

Источник изображения: succo / pixabay.com

Apple все чаще сталкивается с подобными исками по всему миру и предпринимает шаги, чтобы успокоить власти и сообщество разработчиков — конкретные меры зависят от региона. В ЕС компания снизила комиссию до 15 % с разработчиков с годовым доходом менее $1 млн и даже разрешила распространять приложения за пределами App Store, но в этом случае обложила их «основным технологическим сбором» (Core Technology Fee) в €0,50 за каждую первую в году загрузку при превышении миллиона установок — для некоторых проектов общая сумма может превысить комиссию в 30 %. Впрочем, в Великобритании эти условия не действуют.

Дело Энниса — не единственный антимонопольный иск к Apple в Великобритании. В 2022 году CAT допустил к рассмотрению ещё один иск, податель которого утверждает, что 30-процентная комиссия за транзакции в App Store является монопольной и несправедливой. За это с компании требуют компенсацию в размере £1,5 млрд ($1,8 млрд) — эти средства хотят взыскать в доход не разработчиков, а владельцев iPhone, чьи адвокаты утверждают, что из-за комиссий те переплачивают за приложения и покупки внутри приложений. Дело ещё находится на рассмотрении.

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Рубрики: Новости Software, Приложения для iOS,
Теги: apple, великобритания, судебные разбирательства
apple, великобритания, судебные разбирательства
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