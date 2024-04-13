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Илон Маск рассказал, что Starship вырастет до 150 метров

Основатель и глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) 4 апреля сообщил сотрудникам компании, что высота ракеты Starship в конечном итоге достигнет 150 метров — она станет на 20 % выше теперешней конструкции из корабля Starship и первой ступени Super Heavy.

Источник изображений: spacex.com

Источник изображений: spacex.com

По прогнозам Маска, достижения в области многоразового использования космического корабля Starship позволят снизить стоимость каждого его запуска до $3 млн — старты будут обходиться втрое дешевле запуска ракеты Falcon 1 в 2004 году, если взять поправку на инфляцию. Тогда один старт обходился в $5,9 млн, что равняется примерно $9,5 млн в деньгах 2024 года. «Это своего рода немыслимые цифры. Никто никогда не думал, что это возможно, но для достижения этого мы не нарушим никаких законов физики. Так что это в [допустимых] пределах, не нарушая законов физики. Мы можем это сделать», — уверен бизнесмен.

Маск рассказывает о продвижении проекта Starship не реже раза в год, подчёркивая прогресс, которого компания добивается в реализации планов по заселению Марса. С прошлого года SpaceX провела уже три запуска гигантской ракеты, демонстрируя продвижение вперёд. Задержки в запуске Starship в рамках лунной программы NASA Artemis он комментировать не стал. До недавнего времени посадочная миссия Artemis 3 планировалась на 2025 год, но NASA перенесло её на 2026 год. Причиной тому стала не только неготовность Starship, но также проблемы с разработкой скафандров и космического корабля Orion.

Слова Маска о миссии Artemis касались функций Starship: выхода корабля на орбиту и орбитальной заправки топливом — всё это ещё предстоит отработать в трёх испытательных полётах. «Это будет <..> очень важно для программы Artemis и возвращения NASA на Луну», — отметил Маск. Он также описал «Лунную базу Альфа» с кораблями, «специализированными для полётов на Луну и обратно»: за отсутствием атмосферы на спутнике им не понадобятся ни тепловой экран, ни стабилизаторы. В своей 45-минутной речи Маск коснулся и темы Марса, точнее, вопроса о массовой отправке туда грузов для будущих поселенцев — для этого, по его словам, потребуются несколько тысяч запусков.

К настоящему моменту SpaceX завершила 327 успешных запусков ракет серии Falcon, и около 80 % из них производились с повторно использованными ускорителями, что является ключевым фактором для снижения затрат. На сегодняшний день компания является самым активным космическим оператором. В этом году SpaceX рассчитывает отправить около 90 % всей орбитальной массы, тогда как на Китай, второго игрока, придутся 6 %.

Четвёртый полёт Starship, который, как ожидается, состоится в мае, будет направлен на то, чтобы первая ступень Super Heavy совершила посадку «по сути, на виртуальную платформу» в Мексиканском заливе. Как только компания сделает это, будет рассмотрена возможность приземлений на стартовой площадке космодрома Starbase — уже после пятого запуска. Шансы четвёртого запуска на успех Маск оценил в 80–90 %. Но всё-таки сначала необходимо осуществить две контролируемые посадки на воду подряд. «Мы не хотим забрасывать мусором Мексику или США. Предполагаю, что, вероятно, в следующем году мы сможем использовать Starship повторно», — заявил глава SpaceX.

В этом году Маск намеревается провести ещё несколько запусков Starship и рассчитывает, что компания к концу года построит ещё шесть космических кораблей Starship. В 2025 году она откроет новый завод, что ускорит производство. Перспективные версии корабля включают в себя Starship 2, способный выводить до 100 т на низкую околоземную орбиту и 150-метровую ракету Starship 3 с грузоподъёмностью 200 т. Большие корабли, подчеркнул Маск, помогут снизить число миссий по орбитальной дозаправке, что важно для будущей марсианской программы.

Конечно, все эти планы — «в значительной степени график, ориентированный на успех». Каждый запуск Starship должен получать одобрение от Федерального управления гражданской авиации США, и придётся решать вопрос с претензиями экологов по поводу воздействия Starship на окружающую среду в зоне возле космодрома Starbase. И это воздействие будет только расти, потому что каждые два года, когда Земля и Марс сближаются, потребуется производить до десяти запусков в день. На марсианской базе, по словам Маска, будет примерно миллион человек — об этом он говорил ещё в 2017 году. А заселение он рассчитывает начать «через 20 лет». То же самое Маск говорил в 2011 году.

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Рубрики: Новости Hardware, космос,
Теги: илон маск, spacex, starship
илон маск, spacex, starship
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