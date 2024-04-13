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Google, Nvidia и другие IT-гиганты могут монополизировать рынок ИИ через инвестиции, опасается британский регулятор

Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) Великобритании заявило в минувший четверг, что обнаружило «взаимосвязанную сеть» партнёрств и инвестиций в сфере ИИ, созданную небольшим кругом технологических компаний, которая может позволить им «формировать эти рынки согласно своим собственным интересам». В их числе были названы Meta Platforms, Amazon и Nvidia, сообщил Bloomberg.

Источник изображения: Pixabay

Источник изображения: Pixabay

К такому выводу регулятор пришёл после анализа базовых моделей ИИ, проведённого с целью исключения потенциальных препятствий для конкуренции на быстрорастущем рынке. В CMA заявили, что хотят извлечь уроки из опыта развития цифровых рынков, когда принцип «победитель получает всё» привёл к появлению небольшой группы «всемогущих» платформ.

«Когда мы начали эту работу, нам было любопытно. Теперь, благодаря более глубокому пониманию и внимательному наблюдению за развитием событий, у нас есть реальные опасения», — сказала Сара Карделл (Sarah Cardell), гендиректор CMA.

Проведение расследования объясняется обеспокоенностью CMA по поводу того, как крупнейшие технологические компании США приобрели доли во многих наиболее перспективных стартапах в области ИИ в рамках сделок, которые предполагают как финансирование, так и стратегический доступ к инфраструктуре.

Например, Microsoft является крупнейшим инвестором OpenAI. Она также профинансировала французский стартап в области ИИ Mistral и недавно переманила большую часть команды из Inflection AI, выразив готовность заплатить за это и лицензирование её ПО около $650 млн. Google, как и Amazon, инвестировала в Anthropic, конкурента OpenAI. Чипмейкер Nvidia оказал финансовую поддержку десяткам стартапов, в том числе платформе больших языковых моделей Cohere.

Регулирующие органы смотрят сквозь пальцы на такие сделки в отличие от полных поглощений, но регулятор ЕС отслеживает сотрудничество Microsoft с OpenAI, а также с Mistral, несмотря на то, что пока не видит каких-либо проблем. Глава антимонопольного ведомства ЕС Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager) заявила в четверг, что ИИ изменит рынок и регуляторам необходимо проявлять бдительность.

В свою очередь, Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала расследование в отношении Alphabet, Amazon и партнёров Microsoft по поводу инвестиций и партнёрств в сфере ИИ. Тем временем CMA проводит отдельное предварительное расследование инвестиций Microsoft в OpenAI.

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Рубрики: Новости Software, Новости сети, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: искусственный интеллект, великобритания, конкуренция, регулирование
искусственный интеллект, великобритания, конкуренция, регулирование
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