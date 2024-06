AMD подарит до двух игр покупателям видеокарт Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT

Компания AMD запустила новую акцию с бесплатной раздачей игр при покупке её видеокарт. В ней участвуют только видеокарты Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7700 XT. При их приобретении покупатели получат возможность выбрать до двух из четырёх предлагаемых игр в подарок.

При покупке видеокарт Radeon RX 7800 XT и Radeon RX 7700 XT на выбор будут предлагаться игры Avatar: Frontiers of Pandora Standard Edition (Ubisoft Connect), Starfield Premium или Standard Edition (в Steam), Company of Heroes 3 и Lies of P (в Steam). Геймерам из Японии можно будет выбрать из списка только одну игру.

Оценочная стоимость подарка составляет от $120 до $170 (в зависимости от выбранных игр). Также следует отметить, что выбравшим в качестве подарка игру Company of Heroes 3 необходимо иметь учётную запись на сайте компании-разработчика Relic.

Покупателям видеокарт, участвующих в акции, предлагается посетить сайт AMD Rewards для востребования кодов активации игр.

Акция проводится с 11 июня по 20 июня. Активировать коды для игр можно будет до 17 августа. Важно уточнить, что жители Китайской Народной Республики, Беларуси, Бирмы, Кубы, Ирана, Северной Кореи, России, Сирии, Судана и Венесуэлы не могут участвовать в акции. С полными условиями акции AMD можно ознакомиться по этой ссылке.