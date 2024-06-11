Рандеву со смертью: новый трейлер раскрыл дату выхода олдскульного хоррора Conscript о событиях Верденской мясорубки

Независимый австралийский разработчик Джордан Мочи (Jordan Mochi) при поддержке издательства Team17 объявил дату выхода своего олдскульного хоррора Conscript в антураже Первой мировой войны.

Напомним, Мочи взялся за Conscript в начале 2017 года. Летом 2020-го игра была профинансирована на Kickstarter, а в прошлом августе разработчик заручился поддержкой Team17. Релиз плавно съехал с середины 2023-го на 2024-й.

Как стало известно, Conscript поступит в продажу уже 23 июля текущего года для PC (Steam, GOG, EGS), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch. Анонс сопровождался трейлером под названием «Рандеву со смертью».

Вслед за объявлением в Steam стартовали предзаказы Conscript. В российском сегменте сервиса Valve игра недоступна, так как Team17 приостановила деятельность в стране ещё весной 2022 года.

Стоимость Conscript в американском Steam составляет $20 за стандартное издание, $24 — за расширенное (с набором альтернативных обликов) и $27 — за офицерское (с комплектом обликов и саундтреком).

Скриншоты Conscript со страницы в Steam

События Conscript развернутся в 1916 году во время битвы при Вердене (она же Верденская мясорубка). Одинокий французский солдат будет искать пропавшего брата, решать комплексные головоломки и сражаться за выживание.

Обещают вдохновлённый Resident Evil и Silent Hill геймплей, несколько концовок, «уникальный пиксель-арт и гнетущий звуковой дизайн», а также перевод на русский. Новое демо стало частью июньского фестиваля «Играм быть» в Steam.