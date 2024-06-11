Не только Windows: Tuxedo анонсировала ноутбук с Linux и процессором Snapdragon X Elite

Компания Tuxedo Computers, специализирующаяся на создании портативных компьютеров на базе Linux, анонсировала ноутбук на базе процессора серии Qualcomm Snapdragon X. Эти чипы используют Arm-архитектуру и были изначально разработаны для работы с операционной системой Windows.

Операционные системы на базе Linux используются миллиардами устройств по всему миру, многие из которых базируются на архитектуре Arm (например, смартфоны). Таким образом, технически процессоры Snapdragon X потребуют гораздо меньше работы для адаптации к Linux. Как сообщается, Qualcomm уже работает над поддержкой чипов Snapdragon X будущими ядрами Linux. К настоящему моменту процессоры получили поддержку версий ядра 6.8 и 6.9. Правда, есть некоторые проблемы с драйверами.

Tuxedo представила прототип ноутбука на базе Snapdragon X Elite SoC (X1E80100) с 12 ядрами Oryon с частотой до 3,4 ГГц и встроенной графикой Adreno с частотой 1,25 ГГц.

Новинка собрана в алюминиевом корпусе и оснащена 14-дюймовым IPS-дисплеем с поддержкой разрешения 2560 × 1600 пикселей. Лэптоп предлагает до 32 Гбайт оперативной памяти LPDDR5X-8448, а также имеет один слот PCIe 4.0 x4 для NVMe-накопителя.

Вскоре компания собирается представить вторую версию прототипа, который получит поддержку Linux 6.10 и 6.11. Tuxedo отмечает, что представленный ноутбук не является игровым. Он разработан для рабочих задач.

Производитель пока не готов называть точную дату выпуска ноутбука на базе Snapdragon X Elite, но намекает, что это может произойти к концу текущего года.