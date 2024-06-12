Assassin's Creed Shadows позволит пройти почти всю игру за одного героя и не сравнится с Valhalla по размеру мира

Младший режиссёр Ubisoft Quebec Симон Леме-Комтуа (Simon Lemay-Comtois) в интервью GamesRadar и Video Games Chronicle поделился новыми подробностями горячо ожидаемого ролевого экшена Assassin’s Creed Shadows.

События Assassin’s Creed Shadows развернутся в открытом мире феодальной Японии образца 1579 года. Главных героев и стилей игры двое — ловкая и скрытная синоби Наоэ, а также легендарный темнокожий самурай Ясукэ.

По словам Леме-Комтуа, при желании почти всю Assassin’s Creed Shadows можно будет пройти за одного из двух протагонистов: по большей части разработчики не будут заставлять переключаться на того или иного персонажа.

«За исключением сюжетных миссий, которые целенаправленно спроектированы для одного или другого [протагониста], мы не ставим условие, за кого следует играть в каждый конкретный момент. Это решение игрока», — заявил Леме-Комтуа.

Открытый мир Assassin’s Creed Shadows меньше, чем в Valhalla, и сопоставим по размерам с Египтом из Origins: больших объёмов водных пространств, как было в Odyssey, в новой игре тоже не будет.

Леме-Комтуа подчеркнул, что размеры карты продиктованы историей Assassin’s Creed Shadows. По большей части сюжет сосредоточен в центральной Японии, так что нужды воссоздавать весь архипелаг у команды не было.

Assassin’s Creed Shadows выйдет 15 ноября на PC (Ubisoft Connect, EGS), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S, а до конца 2024 года появится на iPad. На июньском шоу Ubisoft Forward были представлены 13 минут геймплея игры.