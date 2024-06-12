Samsung сформировала североамериканский центр ИИ, который возглавил выходец из Apple

Samsung Electronics объединила два расположенных в Северной Америке исследовательских центра, специализирующихся на технологиях искусственного интеллекта. Руководство новой структурой поручено Мурату Акбачаку (Murat Akbacak), который раньше работал в подразделении Apple Siri. Об этом сообщил аналитик Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman) со ссылкой на анонимные источники.

Реорганизация американских подразделений Samsung совпала с долгожданным анонсом новых функций ИИ на устройствах Apple. Корейский производитель объединит подразделения в Торонто и Маунтин-Вью, создав на их основе единый «Североамериканский центр ИИ» (North America AI Center). Компания решила провести централизацию двух подразделений, чтобы повысить их эффективность, говорится во внутренней записке.

Эта мера указывает, что крупнейшие технологические компании мира повышают интенсивность работы в области ИИ. Для производителей гаджетов, включая Samsung и Apple, связанные с ИИ функции рассматриваются как возможность побудить потребителей чаще покупать новые устройства. Новое подразделение возглавит Мурат Акбачак, который ранее «отвечал за определение и реализацию стратегии Siri, персонального цифрового помощника Apple, уделяя особое внимание персонализации, контекстуализации и достижениям в области разговорного и мультимодального ИИ», — гласит внутренняя записка Samsung. До Apple Акбачак занимался исследованиями в области ИИ и разрабатывал голосовые помощники в Microsoft.

Apple анонсировала интеграцию передового ИИ в голосовой помощник Siri, а также набор функций ИИ Apple Intelligence для iPhone, iPad и Mac. Большинство функций ИИ было разработано самой компанией, тогда как чат-бот использует технологию от OpenAI. Samsung также интегрировала набор функций на основе ИИ в свои устройства, правда, они основаны на нейросетях семейства Google Gemini. Торонто является важным центром исследований ИИ и кадровым ресурсом для крупных технологических компаний. Созданные в Канаде технологии легли в основу алгоритмов распознавания лиц Meta✴, приложения Google Photos и распознавания голоса на смартфонах.