Учёные создали 3D-принтер размером с монету

Команда исследователей из Массачусетского технологического института (MIT) и Техасского университета в Остине объявила о важном достижении в разработке мобильных 3D-принтеров. Им удалось создать компактный рабочий прототип 3D-принтера размером всего с монету.

По словам учёных, эта разработка полностью меняет представление о том, каким должен быть 3D-принтер. Если раньше это были громоздкие устройства, занимавшие много места на столе, то теперь речь идёт о компактном портативном гаджете.

Ключевым компонентом изобретения стал специальный фотонный чип, который не имеет движущихся частей, а вместо этого полагается на массив крошечных оптических антенн для управления лучами света. Чип нагревается с помощью компактных модуляторов, затем с помощью электрического поля настраивается точность лучей для максимальной детализации печати.

Другим ключевым элементом является использование уникальной фотополимерной смолы, затвердевающей под воздействием света. Химики подобрали оптимальный состав и концентрацию веществ, который обеспечивает «длительный срок хранения и быстрое отверждение» при попадании лучей света. Это позволило печатать 2D-объекты всего за считанные секунды.

Команда планирует использовать те же принципы для создания 3D-принтера, который будет работать со светочувствительной смолой и позволит печатать сложные объёмные модели за один проход. По словам Елены Нотарос (Jelena Notaros), одного из авторов исследовательской группы, планируется продемонстрировать работу этого устройства в ближайшее время.

«Эта система полностью переосмысливает то, что такое 3D-принтер. Это уже не громадная коробка, стоящая на подставке, а нечто очень портативное. Интересно, какими будут новые приложения, которые могут быть созданы в результате этого, и как может глобально измениться сфера 3D-печати?», — говорит Нотарос.

Благодаря компактным размерам и инновационной технологии, новые 3D-принтеры смогут найти еще больше областей применения, например, позволят врачам создавать индивидуальные компоненты медицинского оборудования, а инженерам быстро создавать прототипы конструкций непосредственно на рабочей площадке. Также такие принтеры станут более доступны для массового потребителя. Учёные надеются в скором времени завершить разработку и вывести это устройство на рынок.