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Ubisoft раскрыла продолжительность Star Wars Outlaws и ответила на критику журналистов — опубликовано 27 минут геймплея

Творческий руководитель Star Wars Outlaws Джулиан Герити (Julian Gerighty) в интервью Video Games Chronicle рассказал о продолжительности игры, а тем временем на YouTube появилось 27-минутное геймплейное демо проекта.

Источник изображений: Ubisoft

Источник изображений: Ubisoft

По словам Герити, для прохождения основного сюжета Star Wars Outlaws достаточно 25−30 часов, тогда как перфекционистам контента в игре хватит на 50−60 часов: «Для человека с семьёй и работой это всё равно серьёзное вложение времени».

«Это не эпопея уровня Assassin’s Creed на 200 часов, что позволило нам сделать упор на деталях и достижении тех или иных целей меньшими силами», — объяснил творческий руководитель.

Финальная версия Star Wars Outlaws совпадает с задуманной на 95 % — из игры вырезали плавание, зато добавили аркадные автоматы

Финальная версия Star Wars Outlaws совпадает с задуманной на 95 % — из игры вырезали плавание, зато добавили аркадные автоматы

Герити также прокомментировал отзывы опробовавших демо Star Wars Outlaws журналистов. Авторы некоторых предварительных обзоров назвали геймплей устаревшим, а саму игру чересчур похожей на Uncharted.

Разработчику польстило сравнение с работами Naughty Dog, однако он призвал не судить основное блюдо по закуске: «Думаю, у нас на руках захватывающая игра, и лишь часть из неё отражено [в демо]».

Опубликованное ютубером Rubhen925 демо Star Wars Outlaws продолжительностью 27 минут демонстрирует три разные локации с тремя типами геймплея: исследование окружения, перестрелки (в том числе в космосе) и стелс.

Star Wars Outlaws выйдет 30 августа на PC (Ubisoft Connect), PS5, Xbox Series X и S, но владельцы премиальных изданий получат доступ на три дня раньше. На Ubisoft Forward разработчики показали 10 минут чистого геймплея и обзорный трейлер.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Приключение, Xbox, PlayStation,
Теги: star wars outlaws, massive entertainment, ubisoft, приключенческий экшен
star wars outlaws, massive entertainment, ubisoft, приключенческий экшен
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