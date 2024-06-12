Google начала тестировать в Бразилии ИИ-защиту от кражи Android-смартфонов

Компания Google приступила к тестированию в Бразилии функции автоматического обнаружения кражи смартфона на Android, анонсированной на конференции для разработчиков Google I/O 2024 в мае этого года. Бразилия была выбрана в качестве первого региона для тестирования функции Theft Detection Lock, поскольку, судя по отзывам пользователей, кражи телефонов здесь далеко не редкость. Любой пользователь может прямо сейчас зарегистрироваться для участия в программе тестирования, если живёт в этой стране.

Функция Theft Detection Lock распознаёт, используя ИИ, необычные резкие движения мобильным устройством, которые могут указывать на попытку его кражи. Также на факт кражи может указывать то, что телефон пытаются использовать в другой сети, или если он в течение длительного времени находится вне доступа в часто используемой сети.

Функция Theft Detection Lock была представлена в рамках более масштабных улучшений конфиденциальности и безопасности, запланированных для платформы Android 15, в числе которых защищённое паролём хранилище под названием «личное пространство», где можно хранить конфиденциальные приложения и данные. Для доступа в «личное пространство» потребуется дополнительный уровень аутентификации. Однако функция Theft Detection Lock появится и в более старых версиях Android вместе с обновлением сервисов Google Play.

Пользователи Android-устройств в Бразилии также тестируют возможность отправки сообщений компаниям напрямую через WhatsApp, нажав на специальную кнопку, которая появляется в списке поиска компании. Кроме того, тестируется возможность назначения приёма у врача или косметолога, используя результаты поиска.